CANLI | Alanyaspor - Başakşehir
Süper Lig 10. hafta maçında lider Aytemiz Alanyaspor ile son haftaların formda takımı Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalıyor.
Saat 17.30'da başlayan Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesini dilerseniz Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Karşılaşma öncesinde Alanyaspor 18 puanla liderlik koltuğunda otururken, Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan Can, Azubuike, Visca, Elia, Crivelli.
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