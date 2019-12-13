CANLI | Alanyaspor Antalyaspor

Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmasını hakem Zorbay Küçük yönetiyor...





Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Charles, Ufuk, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan, Aatif

Antalyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Alanyaspor, tek yenilgisini geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmada aldı. Alanyaspor ile oynadığı altı Süper Lig maçında da gol atan Antalyaspor, son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Alanyaspor, tek galibiyetini son iç saha karşılaşmasında aldı. Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta da gol yiyen Antalyaspor, bu süreçte sadece bir puan toplayabildi. Gol yemedikleri son maçta ise Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettiler. Süper Lig'in ilk 14 haftasında ortayla ve kafayla en fazla gol atan takım Alanyaspor.

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım Antalyaspor. Kırmızı beyazlı ekibin deplasmanda kalesinde gördüğü 16 golün 13'ü ilk 45 dakikalarda geldi. Bu sezon Süper Lig'de kalesine en az isabetli şut gelen takım olan Alanyaspor, aynı zamanda Fenerbahçe'nin ardından en fazla isabetli şut çeken ekip konumunda.

Alanyaspor forması giye Salih Uçan, Süper Lig kariyerindeki ilk golü Fenerbahçe'de oynadığı dönem Antalyaspor filelerine atmıştı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla pas arası yapan üç oyuncudan ikisi Alanyaspor'dan Welinton ve Antalyaspor'dan Nazım Sangare. Geçen hafta Antalyaspor filelerini havalandıran Ondrej Celustka, daha önce Süper Lig kariyerinde forma giydiği 178 maçta aynı sayıda gol atmıştı.

Antalyaspor’da 2 eksik

Antalyaspor’un deplasmanda cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta, Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 15’inci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç cuma günü saat 20.30’da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak. Kırmızı beyazlı takım maça teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Antalyaspor’da Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Aynı kentin iki takımının maçında Antalyaspor, galibiyet hedefliyor. Son 7 maçında galibiyet alamayan kırmızı beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak yükselişe geçmeyi istiyor.