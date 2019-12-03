CANLI | Alanyaspor - Adanaspor
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Aytemiz Alanyaspor ile Adanaspor kozlarını paylaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Aytemiz Alanyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ile Gökmen Baltacı üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.
Saat 16.30'dan itibaren A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak müsabakayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER:
Aytemiz Alanyaspor XI: Haydar, Ceyhun, Efecan, Salih Uçan, Kaan, Onur, Umut, Campos, Tzavellas, Caulker, Bammou.
Adanaspor XI: İrfan Can, Serdar, Evren, Özgür, Enes, Kağan, Abdulkadir, Okan, Eren, Gleison, Utku.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle