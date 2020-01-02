CANLI | Ahmet Ağaoğlu: 'Prensipte anlaştık, yarın KAP'a bildireceğiz'

Yayıncı kuruluşa konuşan Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Prensipte hem Ndiaye hem de kulübüyle anlaştık. 3 Ocak'ı bekliyoruz. Transfer kiralık olacak. Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP'a yapacağız. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak."

Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasına da değinen Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben sadece belirli bir süre görev yapmak için seçilmiş yönetim kurulunun başkanıyım. 8 Nisan itibarıyla göreve gelmiştik, Rıza hocayla 6 maçlık birlikteliğimiz oldu. Hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk. Trabzon kalibresinde bir takım çalıştırmadığı söyleniyordu. "Küme düşen takımdan geldi" deniyordu.'

"Lige parlak sonuçlarla başlamadık. Galatasaray maçı kazanılınca her şey güllük gülistanlık olmuştu. O maç sonrasında da "O sene bu sene" diye başladılar. Hocayla konuştuk, kadro maliyetini düşürmek istedik, bunlardan biri Kucka'ydı"

"Yeni Malatyaspor karşısında ağır bir hezimet aldık. Hoca maçtan sonra soyunma odasında ve sonra alanda iki kez istifa kararını iletti. 'Hocam, sakin ol' dedim. Pazartesiye kadar bekleyelim, sindirilecek maç değil ama sindirelim dedim. Olayla o zaman başladı. Hocaya karşı bir operasyon vardı. O zamanki adım riskliydi. Ben pazartesiye kadar beklemek istedim. Olaylar orada başlamıştı. 5-0'lık Malatya maçından sonra kulübün iki vefakar ve fedakar oyuncusu ile (Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak) hocamız Ünal Karaman arasında kaldık, biz seçimimizi o dönemde hocamızdan yana yaptık."

Transfer sezonuna gelince o dönem hocanın alınmasını istediği oyuncular vardı. Transfer yasağımız da vardı. Geçen sene bu zamanlar. 1461'den oyuncular kullanmaya çalıştık. O dönem hocanın yine futboldan sorumlu yönetici arkadaşımıza galiba transfer yapılmayacak ben istifa edeyim açıklaması var. Hocanın çok kırılgan bir yapısı var.

AEK maçından sonra hoca çok ilginç bir açıklama yaptı. 'Transferleri ben yapmadım' dedi. Evet transferi sen yapmadın ama kulüp yaptı. Ama transferlerden ikisi hariç haberin vardı. Bu oyuncular Avdijaj ve Andusic'ti. Bu oyuncuların da kulübe maliyeti sıfıra yakındı. Hoca bir de ben o oyuncuları izlemedim. Eve izlemedin ama izleme ekibi takip etti.

"Transferler sonrası hocanın serzenişi başladı ama kendi fikri miydi ağabeylerinin mi bilmiyorum. Mesela Sörloth 20 gole katkı yaptı, bize Avrupa'da tur atlatacak iş yaptı. Prag'a elensek zaten Avrupa hayaldi. İzleme ekibi izledi, biliyordunuz siz de hocam."

'Alınan her sonuçtan sonra hocayı eleştirmeyin, eleştirecekseniz beni eleştirin demiştim. Krasnodar maçından sonra hocamız, 'Söylemekte zorlandığım şeyler var.' dedi. Bunlar, hocanın basın toplantısında söylediği ama söylememesi gereken şeyler. Bunları bana söyle. Ailemden fazla seninle birlikte vakit geçiriyorum, şartlar ne olursa olsun sana güveniyorum. Biz beraber yola çıktık ve yolun sonu nereye götürürse birlikte gideceğiz.''

"Konyaspor maçı sonrası benim yaptığım bir açıklama var. Maçların ikinci yarılarında oynanan futbol Trabzonspor'a yakışmıyor. Burada yapılan bir eleştiri var ama iki aydır ben diyorum ki kötü futbolun sorumlusu da benim. Bunun adı öz eleştiridir."

"Hocanın ben bu kulüpte devam edersem herkes bu ekipte ayakları yere sağlam basacak buna başkan da dahil... Ben büyük lokmayım boğaza takılırım gibi ifadeleri var. Hocayı bu ifadeleri kullanmaya getiren süreç nedir merak ediyorum."

"Hoca, Sosa ile konuşup ''Başkan böyle konuşmuş, ben ayrılacağım'' demiş."

Olayların devamında tweet sayısının 100 bine ulaştığı söyleniyor. Bu Trabzonspor'un karşılaştığı bir şey değil. Yaptığımız araştırmalarda bu hesapların büyük bölümünün İstanbul'dan yönlendirildiği ortaya çıkıyor."

"Olayların devamında tweet sayısının 100 bine ulaştığı söyleniyor. Bu Trabzonspor'un karşılaştığı bir şey değil. Yaptığımız araştırmalarda bu hesapların büyük bölümünün İstanbul'dan yönlendirildiği ortaya çıkıyor."

'Sosyal medyadan birçok asılsız iddia ortaya atıldı. Sayın Süleyman Soylu için, 'Ankara'dan Ünal hocayla görüşmeye geliyor.' denildi. Sayın Soylu o esnada ulusal bir kanalda ülkenin güvenlik durumunu konuşuyordu.''

'Benim telefonuma tehdit ve hakaret mesajları geldi. Benim 30 senede zor ezberlediğim eşimin telefonuna tehdit ile hakaret mesajları yağdı. Kulübü her yandan tahrip etmeye çalışıyorlar.''

"Maaşları 6 ay ödenmeyen bir kulüpten maaşları ayın 1'inde değil önceki ayın 28'inde yatıran bir kulüp haline geldik. Biz hocamızın önünde engel olabilecek her şeyi temizledik. Hocamıza maaş sorunları olan bir takım da vermedik ki."

''Şehit olan Eren Bülbül'ün annesi ve ağabeyinden mesaj geldi; 'Başkanım, her türlü kararınızın arkasındayız. Ailecek tüm desteğimiz sizinle, moralinizi bozmayın. Bu taraftar her daim yanınızda, dualarımız seninle.'

"Erol Bulut için de Alanyaspor'la görüştük tabii, hatta Hasan Başkan yemek ısmarladı" (Gülerek) Hiçbir hocayla bu süreç içerisinde görüşmüşlüğümüz yok. Trabzonspor kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir. Hüseyin hocaya ilk gün söyledim. Görevinin başındadır.

"Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir'dir. Başka ne olabilir? Kulübe bir operasyon yapıldı, açık ve net! Hocasız kaldık. Göndermek gibi düşüncem yoktu, ben öyle karaktersiz bir adam mıyım? Kuyusunu kazdı dediler, bu karaktersizlik demektir, ben o değilim, net!"

"Hüseyin Çimşir görevinin başında. Çok büyük bir sorumluluk ama 12 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren biri için büyük bir onur ve büyük bir fırsat. Hüseyin hoca benim yapımı ve kulüp hocasının arkasında ne kadar durduğumu biliyor."

"Sosa ve Novak'a ödeyebileceğimiz en yüksek rakamı verdik. İkisinin menajeri de menajercilik oynuyorlar. Bıraktık oynasınlar diye, bir yorulsunlar... Çünkü çok iyi rakamlar verdik, sonuna kadar zorladık limiti. Yabancı oyuncular kendisini menajere teslim ediyor. Sosa'ya 2 yıllık, Novak'a da 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptık.''

Badou Ndiaye'nin Stoke City formasıyla attığı harika golü izliyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!