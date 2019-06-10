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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.06.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı imzayı attı

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Beşiktaş'ta yeni teknik direktörü Abdullah Avcı için imza töreni düzenlendi.

Vodafone Park'ta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Abdullah Avcı'nın katıldığı imza töreninden açıklamalar şu şekilde:

Fikret Orman: Çok istediğimiz bir imzayı atıyorum bugün. Çok arzu ederek, mutlu olarak attığımız bir imza. Hayırlı olsun Beşiktaş camiasına. Siyah-beyaz size çok yakışmış hocam. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a çok teşekkür ediyorum. Stadyumumuzun olmadığı dönemde bize büyük yardımda bulunan bir kulüp. Stadyumun yapılması esnasında Göksel Başkanın büyük desteğini aldık. Beşiktaş'ın etik değerlerine dikkat ediyoruz.Bu süreç içinde hocanın yeni bir başlangıç yapmak istediğini duymuştum. Biz de onun kulübüyle olan işlerini bitirmesini bekledik. Onunla görüşme ihtiyacı duyduk. Çok kısa sürede bir noktaya geldik. 

Türkiye'den beğendiğim hocalar var. Okan'ı da Erol'u da beğeniyorum. İkisi de onun yardımcılığını yaptı. Hocamızla ben başkan olduğum zaman milli takımın hocasıydı. Birçok transferi hocamızın fikirleriyle yapmıştık. Birçok transferde onun fikirlerini almıştık. Beşiktaş'ın artık yeni bir sayfa açması lazımdı.

Tottenham'la Ajax maç yaptı. İlk maç 1-0 galip, 2. maç 2-0 galipken yenilip Tottenham çıktı. Liverpool-Barcelona maçında da mucize oldu. Futbolda bunlar var. Hiç hakem tartışılmadı, futbol tartışıldı. Bizim buraya dönmemiz lazım. Ben elimden geldiği kadar bunun için alenen mücadele ettim. Şampiyon olduğumuz dönemde de aynısını yaptım. Zorlandığımız bir süreçti. Biz bir sayfa açtık, TFF de yeni bir sayfa açtı. İnşallah bunları bitireceklerini temenni ediyorum. Olmazsa, bütün kulüpler adına söylüyorum, Türkiye çekilmez bir lig haline gelebilir. Onun için herkes görevini yapacak.

Beşiktaş'ın gerçekleri var. Bütün sektörlere bakınca sıkıntı var mı? Var. Herkes bunu hayatında her gün yaşarken bize döndüğü zaman 'Beşiktaş'ta bütçe aşağı mı inecek?' oluyor. Biraz komik oluyor. Daha akılcı transferler yapacağız. Bu demek değildir ki Beşiktaş çok daralacak. Beşiktaş'ın 2 sene önceki kadrosuna Talisca, Cenk Tosun, Babel, Pepe var. O kadroyla gittik Sivas'ta yenildik. 80-90 milyon euroluk kadroyla, 8-9 milyon euroluk takımlara yenildik.

Beşiktaşta son dakika transfer haberi Bomba patlıyor...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi! Bomba patlıyor...

Abdullah Avcı: Zarif sözleri için sayın başkan Fikret Orman'a teşekkür ediyorum. Bu sıcak karşılama için Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Başakşehir'in her çalışanına tek tek teşekkür ediyorum. Yoğun süreçte sayın Gümüşdağ'ın bu süreçte iyi niyetini, desteğini, çıktığım bu yolda, yolun açık olsun diyerek bana destek olan Göksel Gümüşdağ'a ... Beni hayatta tutan üç şey var, sadakat, dürüstlük ve vefa.. Şerefinle oyna hakkınla kazan diyen Beşiktaş'a nice şampiyonluklar yaşatabilmek istiyorum. Son Fransa maçı, berabere oynayan, sıkı sıkı sarılan, enerjisi yüksek takım. Bunun içinde oyuncu grubumuzun da olması ve başlarında benim de hocalığımı yapmış ve 4 sene içinde burada büyük başarılar kazanmış Şenol Güneş'i tebrik ediyorum. 

Çok kaliteli oyuncu grubuna sahip. Benim çalışmalarım var bu konuda. Scout ekibiyle toplantı yaptık, onların da çalışmaları var. Bu çalışmaları değerlendirip yönetime sunacağız. 

Bulunduğumuz yerde benimi işim teknik , taktik ve takım organizasyonlarını geliştirmektir. Bunları adım adım gerçekleştirdik. Taraftar büyük bir güç. Bunu burada net bir şekilde yaşadım ve gördüm. Desibel rekorları kırıldı beraber. Çok coşkulu hissediyorum kendimi. Onlar bizim her zaman destekçimiz. Oyuna da çok büyük katkılara olacak.

OĞUZHAN'I TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Benim için dostluklar ve vefa benim için önemli değil. Artıştı, zamdı TEFE TÜFE ben anlamam dedim. Sahanın içinde kalacağız. Saha içinde güçlü olduğun sürece, saf bir temiz oyunun içinde olduğumuzu düşündüm. Çatışma değil, çözüm odaklı yaklaşan bir teknik adamım, böyle davranmaya devam edeceğim.

Gökhan Keskin ve Şenol Fidan görev tanımları farklı ama kulüp tarihinde önemli isimler. Bugün itibarıyla bizimle olacaklar. Oğuzhan benmim ilk a milli takıma aldığım oyuncu. Başkanla Arsenal transferinde fikrimi söylemiştim. Şu an itibarıyla Beşiktaşlı oyuncularla temas halindeyim. Onlardan biri de Oğuzhan. Yeteneği ile birlikte buraya geldi. Eksikleri var. Hem Beşiktaş'a hem Türk futboluna Oğuzhan'a kazandırmak istiyoruz.

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Beşiktaşta Abdullah Avcı imzayı attı

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