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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerCANLI | A.Konyaspor 0-1 M.Başakşehir
Spor Arena CANLI | A.Konyaspor 0-1 M.Başakşehir
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Sıradaki Haber: Manchester United evinde affetmedi!

Spor Arena
03.02.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

CANLI | A.Konyaspor 0-1 M.Başakşehir

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Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya. Ev sahibi karşılaşmaya etkili başladı. İlk 15 dakikada yeni golcüsü Jahovic ile 2 tehlikeli atak gerçekleştirdi. Ancak bu pozisyonlardan gol sesi çıkmadı. Başakşehir 20. dakika geride kalırken henüz rakip kaleye gidemezken, Konyaspor 5 pozisyon yakaladı. Başakşehir 35. dakikada öne geçti. Adebayor ara pasla aldığı topta kaleci ile karşı karşıya kaldı. İlk vuruşunda kaleci başarılı olurken, golcü futbolcu dönen topu tamamladı ve golünü attı. Adebayor gol sonrası asker selamı verdi. Maçın ilk yarısı sona erdi.

Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçı, Süper Lig liderlik yarışında önemli bir rol oynayacak. Son haftalarda art arda aldığı puan kayıpları nedeniyle düşme potasının içine giren A.Konyaspor, liderlik koltuğunda oturan M.Başakşehir karşısında zor bir sınav veriyor. 

Medipol Başakşehir'in ilk 11'i: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.

Atiker Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Ali Turan, Ferhat, Skubic, Filipovic, Ali Çamdalı, Moke, Milosevic, Ömer Ali, Bourabia, Jahovic

CANLI | A.Konyaspor 0-1 M.Başakşehir

 

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Süper Lig tarihinde Başakşehir'le oynadığı ilk maçı kazanan Konyaspor, daha sonra rakibi karşısında galibiyet alamadı. Evinde beş maçtır Başakşehir'i mağlup edemeyen Konyaspor, son dört karşılaşmanın üçünde rakip fileleri havalandıramadı. Ligde oynadığı son 13 maçta sadece bir kez kaybeden Başakşehir, tek yenilgisini deplasmanda Sivasspor karşısında aldı. Bu sezon Süper Lig'de en az faul yapan takım Başakşehir.

Abdullah Avcı'nın ekibi, aynı zamanda ligde şu ana kadar kırmızı kart görmeyen tek takım. Ligin ilk 19 haftasında Başakşehir'den daha az ikili mücadele ve hava topu kazanan takım yok. Konyaspor'un iç sahada attığı son sekiz golün yedisi, maçların 58'inci dakikasından sonra geldi. Şu ana kadar maçların ilk yarısında en çok gol atan takım Başakşehir. Başakşehir, ayrıca son 15 dakikalarda rakip fileleri en fazla havalandıran üç ekipten biri. Süper Lig'de bu sezon köşe vuruşlarından en çok gol bulan iki takım Başakşehir ve Fenerbahçe. Başakşehir'in deplasmanda attığı son dört golün üçü kafa vuruşlarından geldi. Bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım olan Konyaspor, aynı zamanda geri düştüğü karşılaşmalardan en az puan çıkaran ekip.

Şu ana kadar Süper Lig'de ortalama olarak ilk golü bulma zamanı en erken takım Başakşehir. Başakşehir'in 5-0 kazandığı Karabükspor maçında 2 gol ve 2 asist yapan Edin Visca, 2014/15'in başından bu yana Süper Lig'de bir maçın tek devresinde dört gole katkıda bulunan ilk isim oldu. Konyaspor'un Göztepe'den transferi Adis Jahovic, ilk 19 hafta itibarıyla attığı gollerle ligde takımına en fazla puan kazandıran oyuncu.

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