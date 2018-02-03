CANLI | A.Konyaspor 0-1 M.Başakşehir
Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya. Ev sahibi karşılaşmaya etkili başladı. İlk 15 dakikada yeni golcüsü Jahovic ile 2 tehlikeli atak gerçekleştirdi. Ancak bu pozisyonlardan gol sesi çıkmadı. Başakşehir 20. dakika geride kalırken henüz rakip kaleye gidemezken, Konyaspor 5 pozisyon yakaladı. Başakşehir 35. dakikada öne geçti. Adebayor ara pasla aldığı topta kaleci ile karşı karşıya kaldı. İlk vuruşunda kaleci başarılı olurken, golcü futbolcu dönen topu tamamladı ve golünü attı. Adebayor gol sonrası asker selamı verdi. Maçın ilk yarısı sona erdi.
Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçı, Süper Lig liderlik yarışında önemli bir rol oynayacak. Son haftalarda art arda aldığı puan kayıpları nedeniyle düşme potasının içine giren A.Konyaspor, liderlik koltuğunda oturan M.Başakşehir karşısında zor bir sınav veriyor.
Medipol Başakşehir'in ilk 11'i: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.
Atiker Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Ali Turan, Ferhat, Skubic, Filipovic, Ali Çamdalı, Moke, Milosevic, Ömer Ali, Bourabia, Jahovic
İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER
Süper Lig tarihinde Başakşehir'le oynadığı ilk maçı kazanan Konyaspor, daha sonra rakibi karşısında galibiyet alamadı. Evinde beş maçtır Başakşehir'i mağlup edemeyen Konyaspor, son dört karşılaşmanın üçünde rakip fileleri havalandıramadı. Ligde oynadığı son 13 maçta sadece bir kez kaybeden Başakşehir, tek yenilgisini deplasmanda Sivasspor karşısında aldı. Bu sezon Süper Lig'de en az faul yapan takım Başakşehir.
Abdullah Avcı'nın ekibi, aynı zamanda ligde şu ana kadar kırmızı kart görmeyen tek takım. Ligin ilk 19 haftasında Başakşehir'den daha az ikili mücadele ve hava topu kazanan takım yok. Konyaspor'un iç sahada attığı son sekiz golün yedisi, maçların 58'inci dakikasından sonra geldi. Şu ana kadar maçların ilk yarısında en çok gol atan takım Başakşehir. Başakşehir, ayrıca son 15 dakikalarda rakip fileleri en fazla havalandıran üç ekipten biri. Süper Lig'de bu sezon köşe vuruşlarından en çok gol bulan iki takım Başakşehir ve Fenerbahçe. Başakşehir'in deplasmanda attığı son dört golün üçü kafa vuruşlarından geldi. Bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım olan Konyaspor, aynı zamanda geri düştüğü karşılaşmalardan en az puan çıkaran ekip.
Şu ana kadar Süper Lig'de ortalama olarak ilk golü bulma zamanı en erken takım Başakşehir. Başakşehir'in 5-0 kazandığı Karabükspor maçında 2 gol ve 2 asist yapan Edin Visca, 2014/15'in başından bu yana Süper Lig'de bir maçın tek devresinde dört gole katkıda bulunan ilk isim oldu. Konyaspor'un Göztepe'den transferi Adis Jahovic, ilk 19 hafta itibarıyla attığı gollerle ligde takımına en fazla puan kazandıran oyuncu.
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