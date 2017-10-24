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Caner'in o görüntülerine RTÜK engeli!

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçına Caner Erkin'in hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfürler damgasını vurdu...

Hürriyet Haber
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Yayıncı kuruluş Beinsports'ta program yapan ünlü gazeteci Şansal Büyüka, Caner Erkin'in hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği görüntüleri, RTÜK kuralları gereği ikinci defa yayınlayamadıklarını ifade etti.

Büyüka, sosyal medyadan sorulan sorular üzerine yaptığı açıklamada, “RTÜK kuralları gereği ikinci bir kez tekrarını yayınlayamıyoruz.” dedi.

Öte yandan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar da kişisel Twitter hesabından Erkin’in o görüntüleri hakkında şunları yazdı:

“Yıllarca özel hayatını korumaya çalıştığımız Caner Erkin’in hakeme “ O….. çocuğu” demesi utanç vericidir. Bu rezillik yaşanmamalıydı” (Sözcü)

BeşiktaşKüfürMedipol Başakşehir
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