Caner'i Milli Takım'a nasıl çağıracaksın?

Caner milli oyuncu. Yarın açıklayacağın aday kadroya nasıl çağıracaksın! Onu çağırırsan kime ceza vermiş olacaksın?

Başka kulüpler site kurdurtuyor, o zaman biz de internet sitesi kurup oradan baskı yapıp ceza verdireceğiz.

Şimdi görüntüyle ceza veriyorlar. bundan önce niye vermediniz ve Caner Erkin’le başladınız?





BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddia edilen Caner Erkin’e televizyon görüntüleri delil sayılarak verilen 6 maçlık cezayı Hürriyet’e değerlendirdi. Cezanın zamanlamasına dikkat çeken ve adaletsiz olduğunu savunan Orman, şunları söyledi:

“Mevcut ceza uygulamaları dururken, yeni uygulama Caner Erkin’le başladı. Halbuki daha önce neler yaşandı neler... Hepsinde de Caner’in cezasının yarısının yarısı bile verilmiş değil.

FENERBAHÇE’DE İKEN CEZA VERDİNİZ Mİ?

- BUNDAN önce niye ceza vermediniz ve niye Caner’le başladınız? Caner’in Fenerbahçe’de oynarken de buna benzer hareketleri vardı. O zaman ceza verdiniz mi, hayır. Şimdi talimatnameyi değiştirip ceza veriyorlar. Beşiktaş deney yeri değildir.”

Hakemin kafasına yabancı maddeler atıldı, oyun durdu, ceza yok. Ama Caner’e var! Şunu unutmayın; Caner Erkin milli takım oyuncusu. Yarın açıklayacağın milli takım aday kadrosuna bu futbolcuyu nasıl çağıracaksın? Caner Erkin’i çağırırsan kime ceza vermiş olacaksın?”

BEŞİKTAŞ EFENDİDİR ANCAK UYSAL KOYUN DEĞİLDİR

- FiKRET Orman, dün Alanya Beşiktaşlılar Derneği’nin balosuna katılırken burada da sert açıklamalara imza attı:

- Beşiktaş’ı kayırıyorlar algısı yüzünden herkes Beşiktaş’a zarar vermeye çalışıyor. Beşiktaş doğruların, ilklerin centilmenliğin takımıdır... Bu değil ki Efendi Beşiktaş diye uysal koyunuz. O zaman biz de başka kulüpler gibi bir tane internet sitesi kurduracağız, oradan baskı yapıp ceza verdireceğiz!

- Akreditasyon kartları yok diye oyuncular savcılığa çağrılıyor. Benim oyuncularım ne yapmışlar, adam mı vurmuşlar? Bu ülkede başkan başkana yumruk atıyor

- Tahmin ediyorum hala FETÖ hala bitmedi. Beşiktaş’ın üzerinde bu denli yüklenilmesini hala anlayamıyorum.

HUKUKÇULAR NE DEDİ?

EMİN BOZKURT CANER KARARI FiYASKODUR

- Caner kararı neresinden tutarsanız tutun, bir hukuk fiyaskosudur! Şöyle ki; bir kişiyi hem hakaretten, hem de sportmenliğe aykırı hareketten dolayı sevk edemezsiniz ve bu yüzden ceza veremezsiniz.

Çünkü, Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi çerçevesinde verilen hakaret cezası, niteliği itibarıyla kendi içerisinde sportmenliğe aykırı hareketi barındırır. Tahkim Kurulu sportmenliğe aykırılıktan verilen 2 maçlık cezayı kaldırır çünkü bunun hukuki zemini yok.

ALPAY KÖSE: CEZA KALDIRILMALI

- CANER hem sportmenliğe aykırı hareket hem de hakaretten PFDK’ye sevk edildi. Oyuncunun tek fiilinden dolayı 2 ayrı ceza alması hukuken açıklanmaya muhtaç. Caner bu fiili yaparken, talimatta ‘yayıncı kuruluş görüntüleri telil olarak kulanılabilir’ diye bir madde yok. Tek başına bu durum bile cezanın kaldırılmasını gerektirir zira oyuncuya, olmayan bir maddeden dolayı ceza verildi. Hukukun en temel ilkelerinden biri açıkça çiğnendi.