Caner - Talisca kavgası sonrası bazı futbolcular Talisca'yı takibi bıraktı

Beyaz TV'nin haberine göre sabah saatlerinde Anderson Talisca, Caner Erkin'i Instagram hesabından takipten çıkardı. Bu harekete karşılık olarak Caner Erkin başta olmak üzere Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Tolga Zengin ve Ryan Babel de Anderson Talisca'yı takibi bıraktı.

Dün yapılan açıklamada ikilinin barıştığı ve ortada sorunun kalmadığını açıklayan Beşiktaş Kulübü, bu yaşanan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın ise arasındaki küslüğün devam ettiği ve bugün yaşanan sosyal medya krizinin bu sebepten dolayı yaşandığı ortaya çıktı.

Öte yandan programın ilerleyen bölümünde Cenk ve Tolga'nın daha önce de Talisca'yı takip etmediği belirtildi.