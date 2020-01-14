Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmaya hak kazanan A Milli Takım, kulübü Juventusun İtalya Serie Ada deplasmanda Roma ile oynadığı maçta sakatlanan Merih Demiraldan gelen haberle yıkıldı. Sol diz ön çapraz bağları kopan Demiralın sezonu kapattığı, Avrupa Futbol Şampiyonasına da yetişmesinin bir hayli zor olduğu belirtildi. 21 yaşındaki milli oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı Avrupa Şampiyonasında görüşmek üzere paylaşımı dikkat çekse de rehabilitasyon sürecinin ne kadar süreceği şu an belirsizliğini koruyor.



CANER OSMANPAŞA MİLLİ TAKIMA



Merih Demiralın Avrupa Futbol Şampiyonasına yetişememe ihtimali doğrultusunda B planını hazır tutan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneşin bu bölge için düşündüğü oyuncuların başında Süper Lig lideri Demir Grup Sivassporun ilk yarıdaki çıkışında büyük pay sahibi olan Caner Osmanpaşa geliyor. Sivassporun bu sezon Süper Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyen oyuncu, ligin en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 31 yaşındaki oyuncu, ligde 17 maçta 16 gol yiyerek Galatasarayın ardından Aytemiz Alanyaspor ile birlikte en az gol yiyen Demir Grup Sivassporun savunmasında istikrarlı görüntüsü ile Şenol Güneşin beğenisini topladı. Deneyimli oyuncunun gösterdiği performansı ligin 2nci yarısında da sergilemesi durumunda, A Milli Futbol Takımının aday kadrosunda yer alması bekleniyor.