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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.01.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Caner Osmanpaşa: 'G.Saray ve F.Bahçe'yi yendik, Beşiktaş'ı da...'

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Caner Osmanpaşa: 'G.Saray ve F.Bahçe'yi yendik, Beşiktaş'ı da...'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un deneyimli savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra yarın konuk edecekleri Beşiktaş'ı da sahalarında yenmek istediklerini söyledi.

Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Sonuçta evimizde oynuyoruz. Evimizde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de yendik. Beşiktaş'ı da yenmek istiyoruz. Bunun için sahaya çıkacağız. Beşiktaş'ı yenersek bizim için ekstra bir motivasyon olacak. Sonrasında rakibimiz olan Rize'ye gidiyoruz, kazanırsak oraya da moralli gideriz. Oradan da iyi bir sonuç alırsak, işi görürüz gibi gözüküyor." diye konuştu.

Deneyimli stoper, Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz'ın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Kazanan o gün belli olacak, o şanslıysa golü atacak, kim iyi performans gösterirse istediğini alacak." dedi.

- "İllaki Fenerbahçe oradan çıkacaktır"

Caner Osmanpaşa, ilk yarıyı düşme potasında bitiren Fenerbahçe'yi, ligde kalma mücadelesi verecek takımlardan biri olarak görmediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'yi orada düşünmüyoruz. İllaki Fenerbahçe oradan çıkacaktır. Transfer de yapacaklardır. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda toparlanacağını düşünüyoruz. Onu baz almıyoruz, diğer takımları daha çok düşünüyoruz ama futbol bu kötü de gidebilir. Kötü gittikçe ister istemez rakibimiz haline de gelebilir. 5-6 hafta kötü gidince büyük takım da olsan strese girersin. Biz belki altlarda yaşamayı halledebiliriz ama büyük takım oralara inince onlar da stres yapabilir."

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- "Üç kulvarda gidebilecek bir takım kuramadık"

Sezona 3 kulvarda mücadele ederek başladıklarını hatırlatan Caner, "Ona göre bir takım kurmamız gerekiyordu ancak üç kulvarda gidebilecek bir takım kuramadık. Eksik kadro kurduk, bir de bunun üzerine aksilik de oldu çok sakatlık geçirdik. Elimizde stoper kalmadı. Bir maçta ben de yoktum, o maça stopersiz çıktık. Çok şükür o maçı kazandık. Üç kulvarda mücadele etmek baya yıprattı bizi. Şanssız da bir ilk yarı geçirdik, ilk yarıda net 5-6 puan kaybımız olduğunu düşünüyorum. O puanları alabilseydik çok rahat bir ikinci yarı geçirebilirdik. Şimdi dip dibe kaldık. İkinci yarı bizim için sıfırdan başlayacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarının da kendileri için bir tecrübe olduğuna değinen Caner, bir maç dışıda tüm maçları kazanabilecek bir futbol ortaya koyduklarını iddia etti.

- Unutamadığı maç

Caner Osmanpaşa, futbol kariyerinde unutamadığı maçı ise şöyle anlattı:

"Galatasaray'ı elemiştik. Gruplara kalma maçıydı, unutamadığım, benim için en önemli maç oydu. Bir alt ligde 1461 Trabzon'da oynarken, Galatasaray gibi bir takımı kendi evinde, İstanbul'da elemiştik. Benim için en büyük olay oydu."

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