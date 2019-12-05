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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA | İbrahim ALİOĞLU
05.12.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Caner Osmanpaşa: Devre arası olmasa ligi çok iyi yerde bitiririz

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Caner Osmanpaşa: Devre arası olmasa ligi çok iyi yerde bitiririz

Demir Grup Sivasspor’un başarılı futbolcusu Caner Osmanpaşa, şampiyonluk yarışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor’un başarılı futbolcusu Caner Osmanpaşa, "Keşke devre olmasa, böyle gitse. Devre arası olmasa ligi çok iyi yerde bitireceğimize inanıyorum ama devre olunca rakipler transfer yapıyor. Biz de yapabiliriz. Bazen engel oluyorlar, önüne geçiyorlar, futbolcularına teklif yapıyorlar, bunlar oluyor. Bunlar olmasa ben sonuna kadar kafada götüreceğimize inanıyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında deplasmanda Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor’da Caner Osmanpaşa, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Osmanpaşa, "Ligde iyi gidiyoruz, kupada da gitmek istiyorduk. Hocamızın söylemesine gerek yok, biz de iyi birşeyler yapmak istiyoruz. Buraya gelmeden önce bir önceki turu rahat geçtik. Bu maç öncesinde rakibimizin iyi takım olduğunu biliyorduk. Gençlerbirliği’ni deplasmanda elediler. Biraz daha temkinli olmaya çalıştık maçta. Zeminden dolayı belki acemilik çekebiliriz diye düşündük. Suni çimde onlar sürekli oynuyor. Biz ilk defa oynadık. Belki ben kendim 10 yıl halı sahada bile oynamadım. 10-11 yıl sonra belki ilk kez suni çimde oynadık ama buna rağmen iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Rakip biraz topla oynadı ama çok pozisyona giremedi. Gol yemedik, deplasmanda avantajlı bir skor elde ettik. Evimizde işi bitirip bir üst tura geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KUPAYI ALMAK ZOR DEĞİL"

Ziraat Türkiye Kupası’nda gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Kupada hedefimiz, gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Yarı final zor değil. İstersen, biraz ciddiye alırsan finale gitmek zor değil, bunu geçmişte de yaşadığım için söylüyorum. Kupayı almak da zor değil. Yeter ki biraz ciddi olalım, biraz isteyelim. Olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"DEVRE ARASI OLMASA LİGİ ÇOK İYİ YERDE BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Devre arasında takım bozulmazsa ligi en iyi yerde bitireceklerine inandığını ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, "Keşke devre olmasa, lig devam etse. Devre arası olmasa ligi çok iyi yerde bitireceğimize inanıyorum ama devre olunca rakipler transfer yapıyor. Biz de yapabiliriz. Bazen engel oluyorlar, önüne geçiyorlar, futbolcularına teklif yapıyorlar, bunlar oluyor. Bunlar olmasa ben sonuna kadar kafada götüreceğimize inanıyorum. İyi bir takım ve kadromuz var. İyi oyuncular bu sene piyasaya çıkarttık. Zaten piyasaları vardı ama en üst seviyeye çıktılar. Onlarla sonuna kadar iyi yerde götüreceğimizi düşünüyorum tabii takımımız bozulmazsa" açıklamasında bulundu.

"İYİ SAVUNMA YAPAN MAÇI KAZANIR"

Haftasonu oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının zor geçeceğini söyleyen Caner Osmanpaşa, "Bizim en zor maçlarımızdan birisi Malatya karşılaşması. Ondan sonra zaten evimizde oynuyoruz. Çok şükür evimizde maç kaybetmedik, bir tane beraberbirliğimiz var. Malatya yanlış hatırlamıyorsam ligin en fazla gol atan takımı. Biz de 2’nciyiz galiba. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İyi savunma yapan bence maçı kazanır. Bu maçı da alırsak içerideki maçımızla birlikte ilk yarıyı lider kapatabilecek bir avantaja sahip olacağız. Deplasmandan iyi bir sonuçla dönüp Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Caner Osmanpaşa: Devre arası olmasa ligi çok iyi yerde bitiririz

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