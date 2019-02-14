Caner Erkin'in velayet davası reddedildi! Asena Atalay'ın ilk tepkisi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCaner Erkin'in velayet davası reddedildi! Asena Atalay'ın ilk tepkisi...
GeriFutbol Caner Erkin'in velayet davası reddedildi! Asena Atalay'ın ilk tepkisi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
14.02.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Caner Erkin'in velayet davası reddedildi! Asena Atalay'ın ilk tepkisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Caner Erkin'in velayet davası reddedildi! Asena Atalay'ın ilk tepkisi...

Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin, Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre Asena Atalay, ''Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ve ben gerçek sevgilime kavuştum'' dedi.

Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.

ASENA ATALAY: GERÇEK SEVGİLİME KAVUŞTUM

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre Asena Atalay, ''Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ve ben gerçek sevgilime kavuştum'' dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin oğlu Çınar'ın (7) velayetini almak için eski eşi Asena Atalay'a 2017'de açtığı davada 'sosyal inceleme raporu' hazırlandı ve mahkemeye sunuldu. Raporda, baba-oğulun daha sık görüşmesi için yeniden düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi. Caner Erkin, şu anki eşi Şükran Ovalı, eski eşi Asena Atalay ve oğulları Çınar dinlendi.

Caner Erkin oğluyla görüşme konusunda problem yaşadığını, Asena Atalay'ın bahane üretip buna engel olduğunu belirtti. Çınar'ın ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığını belirten ünlü FUTBOLCU, eski eşinin bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ettiğini, bunları ödediğini söyledi.

 

Beşiktaşlı Caner Erkin'in, geçtiğimiz aylarda tesislerde doğum günü böyle kutlanmıştı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Benfica, İstanbul'a 6 eksikle geldi! Galatasaray'ın iddaa oranı düştü...

Ünlü fitness modelini domuz ısırdı

Kenan Karaman: "Lucescu'ya teşekkür ederim"

Caner Erkin'in velayet davası reddedildi! Asena Atalay'ın ilk tepkisi...