Son dakika: Caner Erkin'in küfür cezası belli oldu!

Süper Lig'de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş - Başakşehir mücadelesinde Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntülerden tespit edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin 6 maç men cezasına çarptırıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'de Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a yönelik "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Caner Erkin'e takdiren ve teşdiden 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Kurulun, siyah-beyazlı futbolcuya aynı müsabakada "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası daha uyguladığı kaydedildi.

Caner Erkin'e toplamda 6 resmi müsabakadan men ve 43 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

Süper Lig'de 28 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak Caner Erkin'in 6 maçlık cezası, söz konusu müsabakanın ardından başlayacak.

TFF'nin resmi sitesinde ceza hakkında şu açıklama yapıldı:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in toplam 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 43.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

İTİRAZ EDECEKLER

Beşiktaş Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan (PFDK) Caner Erkin'e verilen 6 maç ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz edeceklerini açıkladı. Ayrıca, Başkan Fikret Orman'ın yarın konuyla ilgili açıklama yapacağı da bildirildi.

CANER'İN OLMAYACAĞI MAÇLAR

Süper Lig'de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntülerden tespit edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin 6 maç men cezasına verdi. Caner ayrıca, 4. sarı kart cezası nedeniyle de toplamda 7 maç forma giyemeyecek.

Milli futbolcu ligde Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. turu ilk maçında da sahada olmayacak.

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