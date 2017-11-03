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Caner Erkin'in başı yine dertte! Bu kez...

Fenerbahçe'nin 2012-13 sezonunda 7 milyon Euro bonservis bedeliyle tranfer ettiği Milos Krasic, kendisine ev için aracı olan Caner Erkin'in başına dert açtı.

Hürriyet Haber
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2012-13 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Krasic, Türkiye'ye transferi sonrası İstanbul'da bir ev kiralamak istedi. O dönem takım arkadaşı olan Caner Erkin'in yardımıyla Acarkent'te bir ev tutan Krasic, 1 Ağustos 2015'te Adnan E. ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Caner'in aracılığıyla yapılan anlaşma, Krasic tarafından ocak ayında bozuldu.

Ev sahibi, kira sözleşmesine rağmen evi tahliye eden Krasic için mahkemeye başvurarak aracı Erkin'den 60 bin dolar tazminat istedi. Mahkeme, Erkin'in beyanı sonrası davanın reddine karar verdi. (Sabah)

Caner Erkinin başı yine dertte Bu kez...

 

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