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Caner Erkin'e şok! Soruşturma başlatıldı...

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında soruşturma başlatıldı.

Ceylan SEVER
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Önceki gün Beşiktaş Medipol Başakşehir maçında sarı kart alan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in maçın hakemi Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddialarının üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcısı Asım Ekren, Erkin hakkında Re’sen soruşturma başlattı.

Süper Lig’in 9’uncu haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Vodafone Arena’da Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87’inci dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan’ın kendisine sarı kart göstermesinin ardından Caner Erkin’in küfür ettiği ileri sürülmüştü. Sosyal medyada geniş yankı bulan olayın ardından Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcısı Asım Ekren 6222 sayılı ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında Re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde Caner Erkin’in savcılık tarafından ifadesine başvurulması bekliyor.

PDFK’YA SEVK EDİLMİŞTİ
Yaşanan olaydan sonra Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in Medipol Başakşehir maçındaki sportmenliğe aykırı hareket ve hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Öte yandan dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Caner Erkin, bu hareketi dolayısıyla özür dilemişti.

Caner Erkine şok Soruşturma başlatıldı...

 

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