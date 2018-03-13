Caner Erkin'e şok! Hapsi istendi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriCaner Erkin'e şok! Hapsi istendi...
Futbol Caner Erkin'e şok! Hapsi istendi...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Quaresma gol hasretini bitirmek istiyor

Futbol
Damla GÜLER
13.03.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Caner Erkin'e şok! Hapsi istendi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Caner Erkin'e şok! Hapsi istendi...

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’e, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

23 Ekim 2017 tarihinde Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’e sarı kart gösterdi. Sarı kart gören Erkin’in hakem Kalkavan’a küfür ettiği iddia edilmişti.

CANER ERKİN; “HAKARET KASTIM YOKTU”
Sosyal medyada geniş yankı bulan olayın ardından Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcılığı 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında Re’sen soruşturma başlatmıştı. soruşturma kapsamında ifadesi alınan Caner Erkin, "Hakeme yönelik hakaret kastım yoktu" dedi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Ancak soruşturmayı tamamlayan savcılık Erkin’in hakem Mete Kalkavan'a sinkaflı küfür ettiğini belirterek, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Caner Erkin'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Sahalarda ender görünen bir taç atışı!Sochaux forması giyen Teikeu, Paris FC maçında ilginç bir taç atışı kullandı.
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kaptan inanıyor... 'G.Saray’ı yenersek yol açılır!'

Terim kazanırsa Kocaman bırakır

İşte Sinan Gümüş gerçeği! Tesadüf değil alın teri...

2018 Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası takımları