Caner Erkin'den sert açıklama: Bunu yapanlar can çekişerek gebersin
Türkiye, Ankara'da kaybolan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan minik Eylül'ün şokunu atlatamadan bu akşam da minik Leyla'dan gelen acı haberle sarsıldı. Günlerdir Ağrı'da ve tüm Türkiye'de didik didik aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni kaybolduğu köyden 3 kilometre uzakta bulundu. Tüm Türkiye'yi üzen bu olay hakkında Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.
Caner Erkin şu ifadeleri kullandı:
Ah be !!! Ah be çocuklar toprağa yakışamazsınız! size bunları yapan yaratıkların hepsi birden can çekişerek gebersin!! Artık yeter..bir erkek olarak, kız çocuğu bekleyen bir baba olarak, insan olarak... çok canım yandı.. söz bitti ! umutlar tükenmek üzere! Allahtan rahmet acılı aileye Sabır diliyorum Tez zaman da İlahi Adalet diliyorum
Yorumları Göster
Yorumları Gizle