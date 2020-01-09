MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCaner Erkin'den itiraf: Eşim bile inanamıyor
GeriFutbol Caner Erkin'den itiraf: Eşim bile inanamıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.01.2020 - 13:43,Son Güncelleme:/

Caner Erkin'den itiraf: Eşim bile inanamıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Caner Erkin'den itiraf: Eşim bile inanamıyor

Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, sahadaki agresifliği konusunda profesyonel yardım aldığını ve psikologlarla görüştüğünü söyledi.

Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, sahadaki agresifliği konusunda profesyonel yardım aldığını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan futbolcu, haksızlığa gelemediğini ve özellikle de takımına ya da takım arkadaşlarına haksızlık yapıldığında kendini tutamadığını ancak bu konuda psikologlarla görüştüğünü anlattı.

Caner Erkin'in açıklamaları şu şekilde:

Bazen eve gidince, eşimle seyrediyoruz maçı, o da inanamıyor sahadaki sinirli halime. 'Sahada nasıl bu kadar farklısın' diyor. Sahadaki agresifliğim konusunda profesyonel yardım alıyorum. Psikologlarla görüşüyorum. Haksızlığa gelemiyorum ben ya. Takıma, takım arkadaşıma haksızlık yapılınca tutamıyorum kendimi.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle