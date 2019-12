Caner Erkin'den Beşiktaş'a sözleşme mesajı

1 gol, 6 asistle bu sezon Beşiktaş'ın Ljajic'ten sonra skora en çok katkı yapan ismi olan Caner Erkin, 24 Erzincanspor'la oynanan maçta da Umut Nayir'in ağları bulan vuruşunda pası veren isimdi.



Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası sezon sonunda sözleşmesi biten yıldız futbolcunun performansını överken, "Kalmasını isterim" ifadesini kullandı. Tecrübeli hocanın kendisine yönelik sözlerini hatırlattığımız Caner, "Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu an tek odak noktam devre arasına kadar kalan maçlarda en iyi performansı sergileyip takımımın daha da iyi konuma gelmesine katkı sağlamak. Devre arası geldiğinde yönetimimiz beni görüşmeye çağırırsa oturup konuşuruz" dedi.



HEDEFLEDİĞİMİZ SEVİYEYE YAKLAŞIYORUZ



31 yaşındaki sol bek, sezonun geride kalan bölümünü ise "Yeni bir teknik direktörümüz ve yeni bir sistemimiz var. İlk başlarda istediğimiz oyunu sergileyemedik. Ancak son 6-7 haftada çok iyi çıkış yakaladık. Şimdi hedeflediğimiz seviyeye yaklaşıyoruz. Daha da iyi olacağız. Kazandıkça daha da yukarılara çıkacağız. Biz iyi futbolculardan kurulu bir takımız ve bunu gün geçtikte biraz daha gösteriyoruz" sözleriyle değerlendirdi.



ELEŞTİRİLERİ KAFAMA TAKMAM, HEP AYNIYIM



Zaman zaman saha içinde agresifleşebilen Caner Erkin, bunu hırslı oluşuna bağladı. Yıldız futbolcu, "Eleştirileri kafama pek takmam. Sahaya çıktığım zaman kazanmak isterim. Kaybetmeyi ben ve takım arkadaşlarım hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Bu camia bizden başarı bekliyor ve biz başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Ben hırslı bir oyuncuyum yani her zaman aynı Caner'im. Kimin ne dediği önemli değil" şeklinde konuştu.



İTİRAZ ETMEM, HER YERDE OYNARIM



Caner Erkin, teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu sezon kendisini farklı mevkilerde oynatmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Sol bek, sol açık, merkez orta saha, hatta sağ tarafta görev yaptım. Hocam bana, 'Sana şurada ihtiyacım var' derse itiraz etmem. Gider oynarım, sıkıntı yok. Sonuçta takımın kazanması, taraftarın sevinmesi, camianın mutlu olması ve bizlerin oynadığımız futboldan keyif almamız en büyük arzum." (Sabah)

