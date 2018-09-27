Caner Erkin: “Kimseye küfür etmedim”
Süper Toto Süper Lig’de 27 Ekim 2017 günü oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin kimseye küfür etmediğini söyledi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanık Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan’ın zorla getirilmesine karar verdi.
Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin’in, Süper Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının 87. Dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan’a yönelik küfür ettiği öne sürülmüştü. Caner Erkin’in küfür ettiği iddia edilen dakikaya yönelik sosyal medyada videolar yayınlanmıştı. Videolarda Caner Erkin’in ağız hareketlerinden sinkaflı sözler söylediği iddia edilmişti. Gelen tepkiler üzerine Caner Erkin, tüm iyi niyetiyle özür dilediğini, saha içerisinden her zaman kazanma hırsı ve arzusuyla hareket ettiğinin bilinmesi gerektiğini belirtmişti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış polis tarafından görüntü inceleme tutanağı hazırlanmıştı. Tutanakta 6 saniyeden oluşan video görüntüsünde Kalkavan’ın Erkin’e sarı kartını gösterip cebine koyduktan sonra uzaklaştığı, bu sırada şüpheli Erkin’in el-kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiğinin belirtildiği anlatılmıştı. Maçta hakem olarak görev alan Mete Kalkavan savcılık ifadesinde söz konusu sözleri müsabakanın gürültülü atmosferi nedeniyle duymadığını, şikayetçi olmadığını belirtmişti. Caner Erkin ise, maçın gerginliği çerçevesinde konuştuğunu ancak kullandığı sözleri hatırlayamadığını, sinkaflı sözler kullanmadığını ifade etmişti. İddianamede, hakemin ortamın yoğunluğu ve gürültüsü nedeniyle duymamış olsa dahi aralarında mesafe ve ortam itibarıyle hakaretin huzurda gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilmişti. Savcılık, Caner Erkin hakkında “Kamu görevlisine-müsabaka hakemine yönelik görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Önceki celse mahkeme huzuruna çıkan müşteki Mete Kalkavan ifadesinde, “Ben bu konuda daha önce de Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vermiştim. O ifadem doğrudur. Ben hakaret içeren bir söz duymadığımdan şikayetçi değilim. Herhangi bir hakaret duymadım” demişti.
CANER ERKİN, “KÜFÜR ETMEDİM”
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mete Kalkavan katılmadı. Caner Erkin ise avukatıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Mahkemede ifade veren Caner Erkin hakkındaki suçlamaları reddetti. Kimseye küfür etmediğini belirten Caner Erkin, “Maç sonrası soyunma odasında hocayla (Mete Kalkavan’la) konuştuk. Aramızda herhangi bir problem olmadı. Caner Erkin’in avukatları da, “Mete Kalkavan önceki duruşmada verdiği ifadesinde herhangi bir küfür duymadığını söylemiştir. CD çözümlerinde de müvekkilin küfürlü konuştuğuna dair bir emare yoktur. Müvekkilin beraatine karar verilsin” dedi. Mahkeme, saha içinde meydana gelen olaya en yakın futbolcu olan Tolgay Aslan’ın tanık olarak dinlenmesine karar verdiğini, ancak duruşmaya gelmediğini tutanağa yazdırdı. Mahkeme, Tolgay Aslan’ın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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