Caner Erkin: Kazanma hırsımı kaybedersem futbolu bırakırım

Milli futbolcunan açıklamaları şöyle;

"En son Çin'e gittiğimizde hava nemli ve sıcaktı. Maç oynadık ve döndük. Sonra buraya geldik. Az bir süremiz kaldı. 6 Ağustos'ta Süper Kupa maçımız var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz.

Takım içinde arkadaşlarla çok iyi anlaşıyoruz. Bir araya geldiğimizde aynı şeyleri konuşuyoruz. Herkese saygılıyım. Saha içi çok farklı. Herkesle iyi anlaşıyoruz.

Kaybetmeyi kimse sevmez ama ben hiç sevmiyorum. Hep kazanmak istiyorum. Kazanamadığımız zaman sinirli oluyorum. Kazanma hırsımı kaybedersem futbolu bırakırım.

Saha içinde agresif, hırslı, kaybetmekten nefret eden biriyim. Saha dışında da sakin, neşeliyim. Maç çok farklı benim için kendimi kaptırıyorum. Beşiktaş taraftarı bizi son dakikaya kadar desteklesin. Biz de her şeyimizi verelim.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Artık üstüne koymalıyız. Bizim gibi kaliteli bir takımın bunu başarması lazım. Bunu yapacak kalitedeyiz. Devler Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mi? UEFA Kupası mı? diye sorarsanız Ben UEFA'yı tercih ederim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz.

Beşiktaş taraftarı çok hırslı gerçekten. Sonuna kadar 90 dakikaya kadar onlarda bırakmıyorlar. 2-0'da geriye düşsek, 1-0'da geriye düşsek. Son dakikaya kadar taraftarda ben de savaşıyorum. 90. Dakikada olur, 90 + 3'te olur. Futbolun içinde var böyle şeyler. Taraftar bırakmadan aynı şekilde bizler de, ben de bırakmadığımız zaman futbolcuları da böyle gördükleri zaman onlar daha çok hırslanıyor. Tabii ki taraftar çok büyük etken. O yüzden biz bırakmamalıyız ki taraftar da bırakmasın."