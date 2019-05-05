Caner Erkin tepkili! "Gözleriniz varsa görürsünüz"
Spor Toto Süper Lig'i 31. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanan maçta hakemin taç kararı sebebiyle çılgına dönen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, müsabakanın ardından tepkisini dile getirdi.
Maçın ardından gazetecilerin olduğu bölüme doğru seslenen Caner, taç pozisyonu için, "Bak, izle görürsün. Gözleriniz varsa görürsünüz." dedi.
Ne olmuştu?..
Galatasaray'ın Onyekuru ile attığı ilk golde taç sarı kırmızılılar lehine verilmiş, Caner ve takım arkadaşları da hakeme itirazda bulunmuştu.
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