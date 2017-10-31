Caner Erkin gerçeği: İyi olur kafanı dinlersin

Beşiktaş'ta Caner Erkin'in Monaco maçı kadrosuna alınmaması deprem etkisi yaratırken olayın perde arkasına Spor Arena ulaştı. Güneş’in önceki gün Caner’e, “Seni Monaco maçında oynatmayacağım” dediği, tecrübeli oyuncunun bunun üzerine bir gün özel izin isteyerek, dünkü idmana çıkmadığı bildirildi.
Güneş’in önceki gün Caner’e “Seni Monaco maçımda kadroda düşünmüyorum” demesi üzerine Caner’in “Hocam o zaman bende yarınki çalışmaya gelmeyeyim” yanıtı verdiği bunun üzerine Güneş’in “İyi olur kafanı dinlersin” dediği iddia edildi. Bu diyalog üzerine Caner Erkin antrenmanda yer almadı.
3 PUAN OLMAZSA 1 PUAN
Güneş, bugünkü Monaco maçının deplasmandaki ilk karşılaşmadan daha zorlu geçeceğini ifade eden Güneş, “Falcao, Sidibe yokken bile Balde, Jovetic gibi hücumculara sahipler. Burada önce 3 puan, olmazsa 1 puanı almak istiyoruz” diye konuştu. Tolgay ise, “Avrupa’daki başarılarımızla tüm Türkiye bizimle gurur duymalı” dedi.
Caner Erkin'den sonra 2 sürpriz daha!Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Caner Erkin'in kadro dışı bırakılması çok konuşuldu. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, Fransız ekibinin karşısına sürpriz denilebilecek iki tercih yaptı. İşte Kara Kartal'ın Monaco karşısında çıkması beklenen 11'i...