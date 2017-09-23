Caner Erkin Beşiktaş taraftarlarını böyle selamladı

Beşiktaş futbolcusu Caner Erkin, siyah-beyazlı taraftarları ilginç bir şekilde selamladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin, diz çökerek siyah beyazlı taraftarları selamladı. Caner'in bu hareketi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamlamasına büyük tepki gösterdi.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak derbi öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar da sahada ısınan oyunculardan ilk olarak Caner Erkin'i tribünlere çağırdı. Caner Erkin de tribünlere doğru giderek dizlerinin üstüne çöktü ve taraftarı selamladı. Bunun ardından da Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Caner Erkin'e uzun süre tepki gösterdi.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Süper Lig'in ilk derbisi olan Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesine taraftarların yoğun ilgisi vardı. Tribünlerde boş yer kalmadı.

Sezonun ilk derbisine yoğun ilgi var. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerdeki yerini alırken, Fenerbahçeli taraftarlar da stadı doldurdu. 52 bin kişilik Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleye büyük ilgi gösteren sarı-lacivertliler, maçtan saatler önce tribündeki yerini alırken, uzun süre takımlarına tezahüratta bulundu.





