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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.10.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Candeias: "Türkiye ligi gitgide daha da zorlaşıyor..."

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Candeias: "Türkiye ligi gitgide daha da zorlaşıyor..."

Gençlerbirliği'nin deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldığı maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Candeias, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Futbola Porto altyapısında başlayan ve kariyerinde Benfica ve Rangers formalarını da giyen Candeias, Antalyaspor maçındaki iyi oyun ve galibiyetten dolayı tüm takım arkadaşlarını tebrik ederek, "Daha önceki maçlarda da iyi oynuyorduk ama bunu bir türlü skora yansıtamıyorduk. Her maçtan önce verdiğimiz demeçlerde, 'bu maçta bir değişim yapacağız' diyorduk. Ancak bunu başarma şansımız olmamıştı. Antalyaspor karşısında bunu farklı bir skorla başarmış olduk." ifadelerini kullandı.

Candeias, karşılaşmadan önce rahat bir galibiyet beklemediklerini dile getirerek, "Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Antalyaspor maçının zor olacağını düşünüyorduk. Antalyaspor iyi oyunculardan kurulu, kaliteli bir ekip. Biz tüm maçlarımıza yoğun bir şekilde konsantre oluyoruz. Her karşılaşmaya 'bu maçı almalıyız' düşüncesiyle başlıyoruz. Bu maça da aynı motivasyonla başladık. Arkasından böyle bir sonuç kendiliğinden ortaya çıktı. Ama tabii ki bizim de sahaya yansıttığımız bir kalite var. Ortaya koyduğumuz bir oyun var." diye konuştu.

Performansıyla galibiyette önemli rol oynayan Portekizli orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki 3 gol atıp 2 asist yapmış olmak beni mutlu ediyor ama bunu diğer arkadaşlarım olmasaydı başarmam mümkün değildi. Diğer arkadaşlarımı da tebrik etmek lazım. Hep birlikte çok iyi oynadık, iyi bir performans sergiledik. O performansın sonucunda alınmış bir galibiyet. Kariyerimde ilk kez hat-trick yaptım. Tabii ki beni çok mutlu eden bir durum. Fakat düşündüğüm şey tamamen bu değil, aynı zamanda takım arkadaşlarımın da başarılı olmasını istiyorum. Onlara asistler ve gollerle katkı sağlamak istiyorum. Takımın başarısı için mücadele etmeye devam ediyorum. Şimdiye kadar kendimizi nasıl hazırladıysak bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz."

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- "Şans yanımızda değildi"

Candeias, bir an önce alt sıralardan kurtulmak istediklerinin altını çizerek, "Bugüne kadar hep aynı çalışmalarımızı sürdürmüştük. Antrenmanlarda aynı istek, arzuyla çalışmıştık. Maçlarda biraz şans yanımızda değildi. Son iki maçta sanırım motivasyonumuz daha fazla arttı. Daha fazla kenetlendik. Birlikte galibiyeti daha fazla istedik. Bu şekilde devam etmeliyiz. Takım halinde, birlik olarak hareket etmeyi maçlarda sürdürmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'i değerlendiren Candeias, "Daha önce Alanyaspor'da (2016-2017 sezonu) oynadım. Türkiye ligini tanıyorum. Şu farkı görüyorum; Türkiye ligi gitgide daha da zorlaşıyor. Buraya her zaman iyi oyuncular gelmiştir. Şimdi gelen oyuncular daha fazla mücadeleci. Zaten ligde sıralamaya baktığımızda takımların puanları birbirine çok yakın. Ancak Gençlerbirliği'nin kalitesini değerlendirdiğim zaman çok kısa bir süre içerisinde yukarılara çıkacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

- Denizlispor maçında da hedef galibiyet

Candeias, Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacakları maçta da sahadan üç puanla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Denizlispor'un iyi bir ekip olduğunu belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Yine kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacağını düşünüyoruz. Son maçımızı kazanmamızın verdiği güveni, evimizde oynayacağımız karşılaşmada sahaya yansıtmak istiyoruz. Tabii ki hedefimiz galibiyet." diyerek sözlerini tamamladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 6-0'lık Antalya galibiyetini bu sözlerle yorumladı...

Mustafa Kaplan: "Hep derler 1-0 olsun bizim olsun ama 6-0..."Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
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Candeias: Türkiye ligi gitgide daha da zorlaşıyor...

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