Çanakkale Dardanelspor’dan Avrupa’ya Transfer

Çanakkale Dardanelspor’un genç yeteneği Ufukcan Engin, Hollanda takımlarından Fortuna Sittard’a transfer oldu. Profesyonel liglerde gol atan en genç oyuncu unvanının sahibi olan Engin, Türk futboluna büyük yıldızlar kazandıran Çanakkale Dardanelspor'un Futbol Okulu'ndan yetişti.

Türk futboluna pek çok yetenek kazandıran Çanakkale Dardanelspor’un genç yeteneği Ufukcan Engin, Hollanda 2.lig takımlarından Fortuna Sittard’a transfer oldu. Futbol kariyerini Hollanda’da sürdürecek olan Ufukcan Engin, Çanakkale Dardanelspor’un alt yapısında yetişen genç yetenekler arasında yer alıyordu.

1999 yılında Çanakkale’de doğan genç oyuncu, 2014 yılında Çanakkale Dardanelspor forması altında attığı golle profesyonel liglerin en genç gol atan oyuncusu unvanını kazanmıştı. Ufukcan Engin’in kariyerinde TFF 3.ligte 81 karşılaşma bulunuyor.

Futbol piyasasına Selçuk İnan, Mehmet Topal, Gökhan Zan, Hasan Kabze gibi bir genç yeteneği daha kazandıran Kırmızı-Beyazlı takım, yeni yetenekler yetiştirmek için Çanakkale’deki tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.