Çanakkale Dardanelspor efsanesi yok oluyor!
Selçuk İnan, Mehmet Topal, Okan Koç, Hasan Kabze, Gökhan Zan, Fevzi Elmas ve daha niceleri. Türk futboluna birçok yıldız kazandıran Çanakkale Dardanelspor artık amatör ligde mücadele edecek.
Çanakkale’nin 18 Mart Stadı yıllarca birçok büyük takımı, büyük futbolcuyu, yüzbinlerce taraftarı ağırladı, birçok genç yetiştirdi.
Türk futboluna iz bırakan Selçuk İnan, Mehmet Topal, Okan Koç, Hasan Kabze, Gökhan Zan, Fevzi Elmas, Erman Özgür, Mehmet Yılmaz, Engin İpekoğlu, Serkan Reçber, Tamer Tuna, Bülent Uygun ve daha niceleri, ya burada yetişti ya da yolu Çanakkale’den geçti.
Başkan Niyazi Önen liderliğinde 1995-96 sezonunda tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Çanakkale Dardanelspor, üç sezon boyunca canla başla mücadele etti.
1998-99 sezonunda tutunamayarak ikinci lige düştü. Bölgesel Amatör Lig baraj karşılaşmasında süper amatör lig şampiyonu Bozcaadaspor’a penaltılarda yenilerek, Süper Amatör Lig'in yolunu tuttu.
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