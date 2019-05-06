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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
TRT Spor
06.05.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Çanakkale Dardanelspor efsanesi yok oluyor!

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Çanakkale Dardanelspor efsanesi yok oluyor!

Selçuk İnan, Mehmet Topal, Okan Koç, Hasan Kabze, Gökhan Zan, Fevzi Elmas ve daha niceleri. Türk futboluna birçok yıldız kazandıran Çanakkale Dardanelspor artık amatör ligde mücadele edecek.

Çanakkale’nin 18 Mart Stadı yıllarca birçok büyük takımı, büyük futbolcuyu, yüzbinlerce taraftarı ağırladı, birçok genç yetiştirdi.

Türk futboluna iz bırakan Selçuk İnan, Mehmet Topal, Okan Koç, Hasan Kabze, Gökhan Zan, Fevzi Elmas, Erman Özgür, Mehmet Yılmaz, Engin İpekoğlu, Serkan Reçber, Tamer Tuna, Bülent Uygun ve daha niceleri, ya burada yetişti ya da yolu Çanakkale’den geçti.

Başkan Niyazi Önen liderliğinde 1995-96 sezonunda tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Çanakkale Dardanelspor, üç sezon boyunca canla başla mücadele etti.

1998-99 sezonunda tutunamayarak ikinci lige düştü. Bölgesel Amatör Lig baraj karşılaşmasında süper amatör lig şampiyonu Bozcaadaspor’a penaltılarda yenilerek, Süper Amatör Lig'in yolunu tuttu.

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