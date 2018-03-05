Çanakkale Belediyespor set vermedi!
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre üçüncü gün maçında Çanakkale Belediyespor, İlbank'ı 3-0 yendi.
Salon: Şehit Turgut Solak
Hakemler: Ramazan Çevik, Ali Erdal Tezer
Çanakkale Belediyespor: Fromm, Janset Cemre Erkul, Da Silva, Alajbeg, Ceren Çınar, Gözde Dal İrgi (Ceren Önal, Şule Yetimoğlu, Hande Taşçı)
İlbank: Eylül Karadaş, Ceren Karagöl, Zeynep Oturan, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Melda Güler, Tuğçe Öcal, Selen
Ursavaş, Pınar Begüm Özsu, Ece Morova, İlayda İşçimen)
Setler: 25-13, 25-16, 25-15
Süre: 60 dakika (19, 21, 20)
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