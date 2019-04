Can Bartu'ya son görev!

Bu acı haber spor camiasını yasa boğdu. Fenerbahçe Kulübü, Sinyor lakaplı efsane Can Bartu için Ülker Stadyumu'nda tören düzenliyor. Tören saat 10.30'da başladı.

Taraftarlar Can Bartu için Ülker Stadyum'a gelmeye başladı. Ülker Stadı’na gelen sarı lacivertli taraftarlara tören öncesi kulüp tarafından Fenerbahçe atkıları dağıtıldı.

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu saha içinde Fenerbahçeli yöneticilerle taziye mesajlarını paylaştı.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Can Bartu’nun eşi Güler Bartu’yu telefonla arayarak taziye mesajını iletti.

-Sportif direktör Comolli, futbolcular, teknik heyet ve U-21 takımı da tören için statta yerini aldı.

-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da törene gelen isimlerin arasında yer aldı.

- Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında sahada Can Bartu’nun naaşı...

Oğuz Çetin, İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen, Rüştü Reçber de stattaydı... Başkan Ali Koç sahaya çıktı ve yönetim de tam kadro olarak sahada yer aldı.

VOLKAN DEMİREL: ÇUBUKLU İÇİN YAŞAYANLAR ASLA ÖLMEZLER

Can Bartu'yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Volkan Demirel, "Hepimiz üzgünüz Basketbol futbolda Türkiye'yi temsil etmiş büyük bir ağabeyimizi kaybettik. Can ağabeyimizin Türk futbol tarihinde özel bir yeri var. Fenerbahçe var olduğu süre de var olacak. Çubuklu için yaşayanlar asla ölmezler. Can Ağabey'i her zaman yaşatacağız. Can ağabeyden aldığımız çubukluyu başımızın üstünde taşıyacağız. Ve sana söz (Can Bartu'nun kızına dönerek) baban için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

ALİ KOÇ: HER ZAMAN GURURLA TAŞIDIĞIN ÇUBUKLU FORMAN BİZE EMANET.

Can Bartu'yu gelecek nesillere aktarmanın görevleri olduğunu söyleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç," 7 sene sonra bir efsanemizi daha uğurlamak için hep birlikte buradayız. Bu üzüntülü günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp, acımızı paylaşan herkse teşekkür ediyorum. Törenimize devletimizi temsilen teşrif eden iyi bir Fenerbahçeli olan spor bakanımıza, burada bulunan devletimizin bütün temsilcilerimize kulübüz ve Bartu ailesi adına teşekkür ederim. Örnek kişiliği, asil duruşu, müthiş zekası, beyefendiliği, dobra karakteri, kendine has giyim stili, sıra dışı hikayeleri, eşsiz başarıları ve tüm temsil ettikleriyle her şeyden önemli iyi insanlığıyla efsane olmuş adını altın harflerle tarihimize yazdırmış değerimizi, büyük bir Fenerbahçeliyi kaybettik. Hem camiamızın hem Türkiye'nin başı sağ olsun. Çoğumuz doğmadan hem İtalyanları sarsacak denli dünyalı hem de herkesten daha yerli ve milliydi. Ona hayran büyüten nesiller onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Ona duydukları sevgi ve saygıdan dolayı, tuttukları takımlardan bağımsız kimi aileler çocuklarına Can ya da Bartu ismini verdi. Türk spor tarihinde böyle sembol olmuş kaç sporcu var ? Milyonları Fenerbahçe aşkıyla buluşturan kahramanımız, gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğunda. İyi ki Fenerbahçeli olmuş. Biliyoruz ki artık aramızda olmasa da her zaman kalbimizde yaşayacak. İnsanoğlu var oldukça efsaneler ölmez. Ne şanslıyız ki Can Bartu'yu tanıyan insanlarız. Yarınki derbi maçı beraber seyretmeyi planlıyorduk. Allah'ın takdiridir ki maçı birikte izleyemeyeceğiz. Keşke bizimle yarın birikte olabilseydi. Yarın burada 50 bin ve bulundukları yerlerde milyonlarca Fenerbahçeli Can Bartu'nun yerine maçı izleyecek. Gözün arkanda kalmasın. Bu taraftar bu çocuklar yarın senin için oynayacak ve kazanacak. Asla unutmayacak. Bu formayı taşıyacak binlerce sporcu seni her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacak. Her zaman gururla taşıdığın çubuklu forma bize emanet. Hakkını helal et bizlere. Ailesine, camiamıza ve Türk sporuna başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU: EFSANELER ÖLMEZ

Can Bartu'nun her yönüyle örnek bir insan olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün bir efsaneye veda etmek, ebediyete uğurlamak üzere bir araya geldik. Her yönüyle; sporcu kişiliği, insani yönü ve davranışlarıyla örnek bir şahsiyeti, bir ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ancak 'Efsaneler ölmez' inancı içerisinde Can Bartu'yu gelecek nesillere, gençlere anlatarak onun sporcu kişiliğini öğreterek ilelebet yaşatmanın gayreti içerisinde olacağız. Tüm milletimize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

VEFA KÜÇÜK: TÜRKİYE'NİN HÜRMET ETTİĞİ İNSANLARDAN, FUTBOLCULARDAN BİRİYDİ

Can Bartu'ya sadece Fenerbahçelilerin değil tüm sporseverlerin saygı duyduğunu ifade eden Vefa Küçük, "Can Bartu'yu anmak için buradayız. Ben; Cihatları, Lefterleri, Canları seyretme bahtiyarlığına ulaştım. Can Bartu sadece Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin hürmet ettiği insanlardan, futbolculardan biriydi. Şu anda Can Bartu ile aynı dönemde forma giymiş futbolcuları, basketbolcuları görebiliyorum. Allah onlara uzun ömürler versin. Benim 10 yaşında bir torunum var. Ona Can ismini verdim. Can Bartu'nun önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum" ifadelerini kullandı.