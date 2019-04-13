Can Bartu kimdir? İşte, 'Sinyor'un başarılarla dolu kariyeri
Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Can Bartu, futbol ve basketbol kariyeri ile uzun yıllar unutulmayacak başarılara imza attı. İtalya'da top koşturduğu zamanlarda Fiorentina'lı taraftarlarca 'Sinyor' lakabı ile anılan Can Bartu, Türk futbolu için her daim medar-ı iftihar oldu. İşte, kariyeri ve kişiliğiyle unutulmaz isimler arasına adını yazdıran Can Bartu hakkında detaylı bilgiler
Fenerbahçe'de kariyerinin ilk adımlarını atan Can Bartu, her ne kadar futboldaki başarılarıyla bilinse de spora basketbolla başlamıştır. Basketboldaki başarısını milli takımla taçlandıran Can Bartu, Fikret Arıcan'ın yönlendirmesiyle futbol takımındaki yerini almıştır.
31 Ocak 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, 1956-1961 aralığında Fenerbahçe futbol takımında attığı goller ve performansı ile İtalyan takımı Fiorentina'nın dikkatini çekmişti.
1961 yılında Fiorentina'ya transfer olan Can Bartu, daha sonra Venezia ve Lazio kulüplerinin formasını giydi. Can Bartu, kariyerini ise 1967-1970 sezon aralığında Fenerbahçe'de tamamladı.
AYNI GÜNDE BASKETBOL VE FUTBOL MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, millî Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur.
MİLLİ TAKIMDA KALECİLİK DENEYİMİ
1955 - 1961 seneleri arasında Fenerbahçe’de futbol oynayan Bartu, 28 kez millî oldu. 1958’de Türkiye - Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine, maçın son yedi dakikasında kaleye geçti ve bu maçta, Türk millî takımı oyuncusunun, kendi kalesine attığı gol sonucu, 1 gol yemiş oldu.
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