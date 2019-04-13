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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.04.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Can Bartu kimdir? İşte, 'Sinyor'un başarılarla dolu kariyeri

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Can Bartu kimdir? İşte, 'Sinyor'un başarılarla dolu kariyeri

Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Can Bartu, futbol ve basketbol kariyeri ile uzun yıllar unutulmayacak başarılara imza attı. İtalya'da top koşturduğu zamanlarda Fiorentina'lı taraftarlarca 'Sinyor' lakabı ile anılan Can Bartu, Türk futbolu için her daim medar-ı iftihar oldu. İşte, kariyeri ve kişiliğiyle unutulmaz isimler arasına adını yazdıran Can Bartu hakkında detaylı bilgiler

Fenerbahçe'de kariyerinin ilk adımlarını atan Can Bartu, her ne kadar futboldaki başarılarıyla bilinse de spora basketbolla başlamıştır. Basketboldaki başarısını milli takımla taçlandıran Can Bartu, Fikret Arıcan'ın yönlendirmesiyle futbol takımındaki yerini almıştır.

31 Ocak 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, 1956-1961 aralığında Fenerbahçe futbol takımında attığı goller ve performansı ile İtalyan takımı Fiorentina'nın dikkatini çekmişti.

1961 yılında Fiorentina'ya transfer olan Can Bartu, daha sonra Venezia ve Lazio kulüplerinin formasını giydi. Can Bartu, kariyerini ise 1967-1970 sezon aralığında Fenerbahçe'de tamamladı.

AYNI GÜNDE BASKETBOL VE FUTBOL MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, millî Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur.

MİLLİ TAKIMDA KALECİLİK DENEYİMİ

1955 - 1961 seneleri arasında Fenerbahçe’de futbol oynayan Bartu, 28 kez millî oldu. 1958’de Türkiye - Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine, maçın son yedi dakikasında kaleye geçti ve bu maçta, Türk millî takımı oyuncusunun, kendi kalesine attığı gol sonucu, 1 gol yemiş oldu.

Can Bartu kimdir İşte, Sinyorun başarılarla dolu kariyeri

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