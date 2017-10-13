Sport Gazetesi'nde çıkan haberde 2021-22 sezonunda stadın kapasitesini 105 bine çıkarmayı hedefleyen Barcelona'nın, Camp Nou'nun ismini de değiştirmeyi hedefliyor. Stat ismini 200 milyon euro'ya satmayı planlayan Barça yönetimi, yeni bir gelir kapısı yaratmayı amaçlıyor.

Bu arada Barcelona, ara dönemde de bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Katalan ekibi, sezon başında da gündemine aldığı Coutinho için bir kez daha Liverpool'un kapısını çalmayı planlıyor. Barça'nın bu transferde 150 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor. (Fotomaç)