Calvert Lewin'den Cenk Tosun'a övgüler!
Cenk Tosun'a takım arkadaşı Calvert-Lewin, övgüler yağdırdı.
Everton'ın İngiliz santforu Lewin, Cenk Tosun'dan bir şeyler öğrenmeye çalıştığını belirtti. "Cenk, çok iyi İngilizce konuştuğu için onunla aram da iyi diyen." 21 yaşındaki oyuncu, milli yıldızın takıma uyum sağladığını ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştığını vurguladı.
Cenk Tosun, Dominic Calvert-Lewin için ne söylemişti?
Cenk, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, Everton'ın hücum hattında iyi oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Benim için Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson, Wayne Rooney, Oumar Niasse, Dominic Calvert-Lewin ve Yannick Bolasie gibi oyuncularla oynamak harika. Birbirimizi daha iyi tanıdıkça daha iyi olacağımıza inanıyorum. Dubai'deki kamp, takım arkadaşlarımı tanımam açısından iyi geçti. Takım arkadaşlarım ve antrenörlerimin oyunumu geliştireceğine inanıyorum. Zamanla daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle