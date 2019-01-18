Çalışan motivasyonu artık espor ile sağlanıyor

2018 yılında dünyada 906 milyon $ pazar büyüklüğüne sahip espor endüstrisi her yıl %30 büyüme sağlıyor. 2021 yılında bu değerin 1.6 milyar $’a ulaşması bekleniyor. Markaların ve firmaların espora yaptığı yatırımların yarattığı gelir 694 milyon $’a ulaştı.

Türkiye’de de hızla yükselen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından espor Federasyonu’nun kurulduğu, gençlerin ve geleceğin sporu espor, dünyada 46 yılı aşkın süredir oynanmakta. Türkiye’de espor farkındalık oranı ise 12 milyon.. Dijital oyunlardan elde edilen toplam gelir ise 878,8 milyon $.

Son dönemde Teknoloji ve oyun düşkünleri için geliştirilen, dünyanın farklı noktalarında ün yapmış üniversitelerde bile akademik eğitimi verilen espor artık iş dünyasında da çalışanların motivasyonu için önemli bir araç haline geldi.

Sporun yeni formu olarak lanse edilen, bireysel veya takım olarak oynanan rekabetçi çok oyunculu, dijital oyunların çeşitli modlarıyla oynanan bir alan olarak tanımlanan espor’un son dönemde büyük şirketler tarafından neden ilgi gördüğünü espor danışmanlık hizmeti veren The Company Entertainment ajans kurucusu Murat Tayhan anlattı;

‘’Espor, bilgisayarda sabahlara kadar oyun oynamak yerine, oynadıkları oyunları geliştirerek, bireysel ya da takımsal hazırlanmış rekabet arenasında farklı mental düşüncelere, stratejilere ve güçlere karşı verilen bir mücadele. Türkiye’de henüz yeni bir kavram olarak algılansa da mahallede futbol oynamakla futbolcu olma arasındaki o ince çizginin aynısı. Düzeni ve disiplini olan bir spor dalı. Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin İK departmanları ile birlikte çalışıyoruz. Yeni çağın gençlerinin dünyalarına girmek, onlarla empati kurarak aradaki bağı güçlendiriyoruz. Çalıştıkları firmaya olan sadakatlerini ve yaptıkları işe karşı olan motivasyonlarını artıracak espor projeleri gerçekleştiriyoruz. Motivasyon insan zihninde bizi hedefe götüren bir mekanizma. espor’un bu noktada çalışanlar üzerindeki pozitif etkisini gördükçe büyük mutluluk duyuyoruz”.

Dünya’da ilk 20’de yer alan ülkemizde espor taraftar sayısı 4 milyona ulaşmıştır. Bununla beraber oyuncu profilini göz önüne aldığımızda kadın erkek oranının birbirine yakın olduğu ülkemiz şimdiden bu alanda Dünya çapında başarılar elde etmiş oyunculara ve takımlara sahip.