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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
18.01.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Çalışan motivasyonu artık espor ile sağlanıyor

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Çalışan motivasyonu artık espor ile sağlanıyor

Türkiye’nin en büyükleri çalışanlarını dünyanın en hızlı büyüyen sporu ‘espor’ ile motive ediyor.

2018 yılında dünyada 906 milyon $ pazar büyüklüğüne sahip espor endüstrisi her yıl %30 büyüme sağlıyor. 2021 yılında bu değerin 1.6 milyar $’a ulaşması bekleniyor. Markaların ve firmaların espora yaptığı yatırımların yarattığı gelir 694 milyon $’a ulaştı.

Türkiye’de de hızla yükselen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından espor Federasyonu’nun kurulduğu, gençlerin ve geleceğin sporu espor, dünyada 46 yılı aşkın süredir oynanmakta. Türkiye’de espor farkındalık oranı  ise 12 milyon.. Dijital oyunlardan elde edilen toplam gelir ise 878,8 milyon $.

Son dönemde Teknoloji ve oyun düşkünleri için geliştirilen, dünyanın farklı noktalarında ün yapmış üniversitelerde bile akademik eğitimi verilen espor artık iş dünyasında da çalışanların motivasyonu için önemli bir araç haline geldi.

Çalışan motivasyonu artık espor ile sağlanıyor

Sporun yeni formu olarak lanse edilen, bireysel veya takım olarak oynanan rekabetçi çok oyunculu, dijital oyunların çeşitli modlarıyla oynanan bir alan olarak tanımlanan espor’un son dönemde büyük şirketler tarafından neden ilgi gördüğünü espor danışmanlık hizmeti veren The Company Entertainment ajans kurucusu Murat Tayhan anlattı;

‘’Espor, bilgisayarda sabahlara kadar oyun oynamak yerine, oynadıkları oyunları geliştirerek, bireysel ya da takımsal hazırlanmış rekabet arenasında farklı mental düşüncelere, stratejilere ve güçlere karşı verilen bir mücadele. Türkiye’de henüz yeni bir kavram olarak algılansa da mahallede futbol oynamakla futbolcu olma arasındaki o ince çizginin aynısı. Düzeni ve disiplini olan bir spor dalı. Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin İK departmanları ile birlikte çalışıyoruz. Yeni çağın gençlerinin dünyalarına girmek, onlarla empati kurarak aradaki bağı güçlendiriyoruz. Çalıştıkları firmaya olan sadakatlerini ve yaptıkları işe karşı olan motivasyonlarını artıracak espor projeleri gerçekleştiriyoruz. Motivasyon insan zihninde bizi hedefe götüren bir mekanizma.  espor’un bu noktada çalışanlar üzerindeki pozitif etkisini gördükçe büyük mutluluk duyuyoruz”.

Dünya’da ilk 20’de yer alan ülkemizde espor taraftar sayısı 4 milyona ulaşmıştır. Bununla beraber oyuncu profilini göz önüne aldığımızda kadın erkek oranının birbirine yakın olduğu ülkemiz şimdiden bu alanda Dünya çapında başarılar elde etmiş oyunculara ve takımlara sahip.

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