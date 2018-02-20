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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Çalımbay’ın vazgeçilmez ismi! Geleceğin Messi'si...
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Futbol
DHA
20.02.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Çalımbay’ın vazgeçilmez ismi! Geleceğin Messi'si...

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Trabzonspor’da geleceğin Messi’si olarak gösterilen 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür, Rıza Çalımbay döneminde ilk kez 11’de sahaya çıktığı kasımpaşa karşılaşmasının ardından formasını kaptırmadı.

Bordo-mavili takımda ligin 9’uncu haftasında teknik direktör Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez Süper Lig’in 15’inci haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta ilk 11’de forma şansı bulan 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür, söz konusu karşılaşmadan sonra Trabzonspor’un ligde oynadığı tüm maçlarda ilk 11’de sahaya çıktı. Abdülkadir, Çalımbay’ın ise vazgeçmediği isimlerin başında yer aldı.

SON 8 HAFTADA EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM OLDU

18 yaşında olmasına rağmen bordo-mavili takımda en çok beğenilen isimlerden biri olan genç oyuncu, aralıksız ilk 11’de forma giydiği son 8 haftada kaleci Onur Recep Kıvrak ile birlikte en çok sahada kalan isim oldu. Sadece 16’ncı haftada oynanan Bursaspor maçının 90’ıncı dakikasında oyundan çıkan Abdülkadir, söz konusu periyotta 7 maçta da 90 dakika sahada kalmayı başardı.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası’nda 3, Süper Lig’de ise 19 maçta forma giydi. Toplamda 22 maçta bin 423 dakika sahada kalan genç oyuncu, 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek 5 gole katkıda bulundu. Abdülkadir ayrıca bordo-mavililerde bu sezon Burak, Rodallega, Olcay ve Yusuf’tan sonra N’Doye ile birlikte gole en çok katkı sağlayan isim oldu.

KAMİL AHMET FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Bu arada Trabzonspor’da sezon başında takıma katılan ve bordo-mavili takımla ilk lig maçına 19’uncu haftadaki Fenerbahçe maçıyla çıkan sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi. Söz konusu maçtan sonraki 3 karşılaşmaya da ilk 11’de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir müsabakalarında ise sol bekte görev yaptı. 4 maçın tamamında da 90 dakika sahada kalan Kamil Ahmet’in ortaya koyduğu performans ise beğeni topladı.


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