Çalımbay'ın transfer listesi Usta'yı şaşırttı!
Trabzonspor yönetimi gelecek sezon Rıza Çalımbay’la devam etme kararı alırsa oldukça zorlu bir süreç kendilerini bekliyor... her fırsatta ''takviye yapmalıyız'' ve ''bu takımı ben kurmadım'' diyen Çalımbay’ın gelecek sezon için hazırladığı transfer listesi Başkan Muharrem Usta’nın eline gitti.
Onur’a iyi bir yedek, Pereira ile sözleşme yenilenmesine rağmen sağ bek, Novak alınmasına rağmen sol bek, biri sol biri sağ olmak üzere iki stoper, bir 8 numara, Abdülkadir’e rağmen bir sağ ve bir sol açık ile Burak Yılmaz’a alternatif olabilecek bir forvet oyuncusu istedi. Çalımbay’ın 9 oyuncu birden istediği transfer listesi ise Başkan Muharrem Usta’yı şok etti.
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Rıza Çalımbay’ın gönderilmesini istediği oyuncuların listesi ise alınmasını istediği isimlerden çok daha acı verdi... tecrübeli teknik adam 1.5 sezonda Ersun Yanal’ın bilgisi dahilinde alınan Rodallega, Castillo, Bero, Sosa, Kucka, Onazi, Kamil, Pereira, Durica, Hubocan ve Uğur’un gönderilmesini istedi. Ayrıca Olcay ve Ndoye’nin de bir faydası olmayacağını savundu.
İstediği gibi bir kadro yapılmasına izin verilirse kadrosunu Onur, Okay, Yusuf, Abdülkadir ve Burak üzerinden bir kadro kurarak zirveye oynama sözü verdi. (Fotospor)
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