Çalımbay’ın hesapları fena şaştı!
İkinci yarıdaki ilk 3 karşılaşmayı ‘kader maçı’ olarak tanımlayan Rıza Çalımbay’ın hesapları fena şaştı. Çıktığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan 55 yaşındaki teknik adam, hayal kırıklığına uğrarken, hedeflerden de bir hayli uzaklaştı.
İlk yarıyı zirvenin 7 puan gerisinde tamamlayan ve yaptığı açıklamalarda “İkinci yarıdaki ilk 3 maç bizim kaderimizi belirleyecek” diyen teknik direktör Rıza Çalımbay’ın hesapları fena şaştı. Ligin ikinci periyodunda çıktığı ilk 3 maçtan beraberlikle ayrılan Bordo-Mavililer, üst sıralardaki takımların puan kaybetmesini avantaja çeviremedi. Daha sonra ise “Telafisi olmayan maçlar oynayacağız, artık galibiyete ihtiyacımız var” ifadelerini kullanan 55 yaşındaki teknik adam, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarının ardından da hayal kırıklığına uğradı.
Zorlu sürece giriliyor
2018 yılında henüz galibiyet alamayan ve sezon başında koyduğu hedeflerden iyice uzaklaşan Fırtına, önümüzdeki haftalarda da zorlu bir sürece girecek. Pazar günü Başakşehir’i konuk edecek olan Karadeniz ekibi daha sonra ilk yarıda 4-3 kaybettikleri Aytemiz Alanya, 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş ve Bordo- Mavili taraftarlar önünde 6-1 mağlup oldukları Akhisar ile karşılaşacak. Rıza Çalımbay, bu 4 haftalık periyottan en az 10 puan çıkardıkları takdirde tekrardan üst sıraları zorlayacaklarına inanıyor.
Kupada da hüsran
Her fırsatta “Ziraat Türkiye Kupası bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullanarak, bu kulvara önem verdiğini belirten Çalımbay, ilk hayal kırıklığını burada yaşamıştı. Son 16 Turu’nda Konyaspor’a elenen Trabzonspor, ligin ikinci yarısı öncesinde bu hedefine erkenden veda etmişti. (Fanatik)
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