Çalımbay'dan flaş sözler! Burak Yılmaz...

Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Çalımbay'ın röportajından önemli satır başları şu şekilde:

- Kayserispor maçında defansif açıdan çok şey yaptık. Ofansif olarak çoğalamadık. Lig uzun maraton, puanlar diyoruz amacımız 3 puandı, 1 puan kazandık. Eksiklerimiz çok ve alternatiflerimiz azdı. Üzülmüyoruz bu sezon ilk defa gol yemeden bir maçı bitirdik.

- Burak Yılmaz Milli arada dönecektir fakat daha önce maçlarda ağrılı ve sıkıntılı oynadı, ben hiçbir sıkıntı olmadan Burak oynasın istiyorum. O da en kısa zamanda aramıza katılacak.,

- Biz Trabzonspor'da yeni sayılırız. Yabancı oyuncularımızın bazılarının sakatlığı vardı. Tamamiyle hepsini Antalya'da yapacağımız mini kampta göreceğiz. Bu kamp sürecinde 1 hazırlık maçı oynayacağız. Oyuncularımızı bireysel olarak konuşmak şu anda doğru olmaz.

- Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gelecek vaadeden çok iyi isimler. Yurt dışında oynayabilecek isimler. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Yusuf ve Abdülkadir'in daha başarılı olmaları için. Abdülkadir U19 Milli Takım'da oynuyor, Yusuf da A Milli Takım'da. Çok mutluyuz. (Ajansspor)