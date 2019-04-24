Çalımbay'dan Burak Yılmaz açıklaması! Beşiktaş'a gelmesi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇalımbay'dan Burak Yılmaz açıklaması! Beşiktaş'a gelmesi...
GeriFutbol Çalımbay'dan Burak Yılmaz açıklaması! Beşiktaş'a gelmesi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
24.04.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Çalımbay'dan Burak Yılmaz açıklaması! Beşiktaş'a gelmesi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çalımbay'dan Burak Yılmaz açıklaması! Beşiktaş'a gelmesi...

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü atan Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılar için çok büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında adından söz ettirmeye başlayan Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi. Rıza Çalımbay, Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesinin ardından ortadan kalkan belirsizliğin siyah-beyazlı takımın performansını etkilediğini belirtti.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı ekibin yakaladığı galibiyet serisindeki en önemli etken olduğunu dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti: "Neyin ne olduğu belli olmadığı için belirsizlik bazı maçlarda Beşiktaş'a puan verdirdi. Belli olduktan sonra, iki milli maçın ardından her şey ortaya çıktı. Burada Adem Ljajic gibi çok önemli oyuncular ön plana çıktı. Burak Yılmaz bu süreçte en önemli faktördü. Geçen sene beraber çalıştığımızda da sakat olmasına rağmen 19-20 gol attı. Burak her zaman, beklemediğiniz anlarda goller atan birisi. Bunu da gösterdi. Şimdi herkes 'keşke sezon başında alabilseydik' diyor. Burak bana göre kalan 5 maçta da çok iyi olacak. Seneye bambaşka bir Burak olacak. Sezon başı bir ameliyat geçirdiği için hazırlık dönemini istediği şekilde geçiremedi. Sıkıntılı şekilde Trabzon'dan ayrıldı. Her şeye rağmen kendini toparladı. Burak'ın gelmesi Beşiktaş için çok büyük bir kazanç oldu."

- "Beşiktaş'tan teklif gelirse seve seve kabul ederiz"

Çalımbay, Şenol Güneş'in haziran ayında milli takımın başına geçmesinin ardından siyah-beyazlı takımda boşalacak teknik direktörlük koltuğu için teklif gelmesi halinde kabul edeceğini vurgulayarak, "Ben Beşiktaşlıyım. Başkan da babası da beraber çalıştığım yöneticilerdi. Beşiktaş'a geçmişiyle, başarılarıyla layık olan bir ismin gelmesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş çok büyük sorumluluk isteyen bir yer. Onun için oraya gelecek kişinin oraya layık olması gerekiyor. Beşiktaş'tan teklif gelirse seve seve kabul ederiz." diye konuştu.

- "Konya ilk 5 içinde olurdu"

Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftada galibiyet alamayan Atiker Konyaspor'un eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, göreve devam etmeleri halinde yeşil-beyazlı ekiple ilk 5'te olabileceklerini söyledi. Çalımbay, Konya'da çok iyi bir takım kurduklarını belirterek, şöyle devam etti: "Yanlış şeyler yapıldı ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Her zaman her şey iyi gitmeyebilir. Eğer biz orada olsaydık Konya ilk 5 içinde olurdu. Çok iyi takım kurmuştuk ve gayet iyi gidiyorduk. Belki istediğimiz transferleri yaptıramadık yönetime ama eğer görevimize devam etseydik kesinlikle takımın çok daha iyi yerde olacağını iddia ediyorum. Çok iyi oynayıp kazandığımız bir maçtan sonra ayrıldık. Konya'da devam etseydik kesinlikle ilk 5'te olurduk. Konya kaç maçtır galip gelemiyor, Malatya galip gelemiyor ama puan sıralamasına baktığınızda fazla bir kopukluk yok. Orada kazanılacak 3-4 puanla belki de çok daha iyi bir yerde olacaktı Konyaspor."

Çalımbaydan Burak Yılmaz açıklaması Beşiktaşa gelmesi...

- "Ne olursa olsun avantaj Başakşehir'de"

Ligde yaşanan şampiyonluk yarışına da değinen Çalımbay, Medipol Başakşehir'in avantajlı olduğunu ancak turuncu-lacivertli ekibin son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının sıkıntı oluşturabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ne olursa olsun avantaj Başakşehir'de. Başakşehir çok daha avantajlıyken kaybettiği puanlardan dolayı biraz sıkıntı yaşayabilir. Başakşehir bundan önce de şampiyonluğa giderken, büyük avantajı varken son maçlarda kaybetti. Şimdi bu kaybettiği puanlar Başakşehir'e bir ders olabilir. O maçlara bakıp diğer maçlarına daha dikkatli bakabilir. Göztepe maçı Başakşehir için Galatasaray maçından daha önemli. Göztepe için bu maç çok önemli, çok kritik. Burada kaybedeceği puan Göztepe'yi daha kötü bir duruma sokabilir. Bana göre çok zor bir maç Başakşehir açısından. Bu Göztepe için bir final maçı."

- "Ne olacağı ligin sonuna kadar belli olmayabilir"

Ligde artık her maçın zor olduğu bir döneme girildiğini aktaran Çalımbay, "Her maç çok zor. Kolay maç kazanılmıyor. Bundan sonra daha dikkatli olmaları gerekiyor, telafisi olmayan maçlar oynayacaklar. Kaybedilen her bir puan bile artık geriye atacak takımları. Galatasaray-Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş maçları zaten sonucu yüzde yüz etkileyecek. Şampiyonluk kadar alt taraf da çok karışık. Karma karışık bir lig gidiyor. Ne olacağı ligin sonuna kadar belli olmayabilir. Bana göre burada belirleyici takım Başakşehir olacak." değerlendirmesinde bulundu. Bu sezon ligin kalitesini düşük bulduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu sene lig çok enteresan geçiyor. Bu sezonu kalitesi en düşük sezon olarak görüyorum. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor, karma karışık bir şey oldu. Ne yukarısı belli ne aşağısı belli. Beşiktaş son 5 maç mükemmel gitti ve yukarıyı yakaladı sayılır." ifadelerini kullandı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Euroleague'de TEK MAÇ fırsatı! Anadolu Efes'in iddaa oranı...

Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? Bilet fiyatları ne kadar?

Giresunspor Erkan Sözeri'ye emanet

Evkur Yeni Malatyaspor'un gözü finalde