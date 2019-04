Çalımbay'dan Burak Yılmaz açıklaması! Beşiktaş'a gelmesi...

Teknik direktör Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında adından söz ettirmeye başlayan Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi. Rıza Çalımbay, Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesinin ardından ortadan kalkan belirsizliğin siyah-beyazlı takımın performansını etkilediğini belirtti.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı ekibin yakaladığı galibiyet serisindeki en önemli etken olduğunu dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti: "Neyin ne olduğu belli olmadığı için belirsizlik bazı maçlarda Beşiktaş'a puan verdirdi. Belli olduktan sonra, iki milli maçın ardından her şey ortaya çıktı. Burada Adem Ljajic gibi çok önemli oyuncular ön plana çıktı. Burak Yılmaz bu süreçte en önemli faktördü. Geçen sene beraber çalıştığımızda da sakat olmasına rağmen 19-20 gol attı. Burak her zaman, beklemediğiniz anlarda goller atan birisi. Bunu da gösterdi. Şimdi herkes 'keşke sezon başında alabilseydik' diyor. Burak bana göre kalan 5 maçta da çok iyi olacak. Seneye bambaşka bir Burak olacak. Sezon başı bir ameliyat geçirdiği için hazırlık dönemini istediği şekilde geçiremedi. Sıkıntılı şekilde Trabzon'dan ayrıldı. Her şeye rağmen kendini toparladı. Burak'ın gelmesi Beşiktaş için çok büyük bir kazanç oldu."



- "Beşiktaş'tan teklif gelirse seve seve kabul ederiz"

Çalımbay, Şenol Güneş'in haziran ayında milli takımın başına geçmesinin ardından siyah-beyazlı takımda boşalacak teknik direktörlük koltuğu için teklif gelmesi halinde kabul edeceğini vurgulayarak, "Ben Beşiktaşlıyım. Başkan da babası da beraber çalıştığım yöneticilerdi. Beşiktaş'a geçmişiyle, başarılarıyla layık olan bir ismin gelmesi gerekiyor. Çünkü Beşiktaş çok büyük sorumluluk isteyen bir yer. Onun için oraya gelecek kişinin oraya layık olması gerekiyor. Beşiktaş'tan teklif gelirse seve seve kabul ederiz." diye konuştu.



- "Konya ilk 5 içinde olurdu"



Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftada galibiyet alamayan Atiker Konyaspor'un eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, göreve devam etmeleri halinde yeşil-beyazlı ekiple ilk 5'te olabileceklerini söyledi. Çalımbay, Konya'da çok iyi bir takım kurduklarını belirterek, şöyle devam etti: "Yanlış şeyler yapıldı ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Her zaman her şey iyi gitmeyebilir. Eğer biz orada olsaydık Konya ilk 5 içinde olurdu. Çok iyi takım kurmuştuk ve gayet iyi gidiyorduk. Belki istediğimiz transferleri yaptıramadık yönetime ama eğer görevimize devam etseydik kesinlikle takımın çok daha iyi yerde olacağını iddia ediyorum. Çok iyi oynayıp kazandığımız bir maçtan sonra ayrıldık. Konya'da devam etseydik kesinlikle ilk 5'te olurduk. Konya kaç maçtır galip gelemiyor, Malatya galip gelemiyor ama puan sıralamasına baktığınızda fazla bir kopukluk yok. Orada kazanılacak 3-4 puanla belki de çok daha iyi bir yerde olacaktı Konyaspor."

- "Ne olursa olsun avantaj Başakşehir'de"



Ligde yaşanan şampiyonluk yarışına da değinen Çalımbay, Medipol Başakşehir'in avantajlı olduğunu ancak turuncu-lacivertli ekibin son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının sıkıntı oluşturabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ne olursa olsun avantaj Başakşehir'de. Başakşehir çok daha avantajlıyken kaybettiği puanlardan dolayı biraz sıkıntı yaşayabilir. Başakşehir bundan önce de şampiyonluğa giderken, büyük avantajı varken son maçlarda kaybetti. Şimdi bu kaybettiği puanlar Başakşehir'e bir ders olabilir. O maçlara bakıp diğer maçlarına daha dikkatli bakabilir. Göztepe maçı Başakşehir için Galatasaray maçından daha önemli. Göztepe için bu maç çok önemli, çok kritik. Burada kaybedeceği puan Göztepe'yi daha kötü bir duruma sokabilir. Bana göre çok zor bir maç Başakşehir açısından. Bu Göztepe için bir final maçı."



- "Ne olacağı ligin sonuna kadar belli olmayabilir"



Ligde artık her maçın zor olduğu bir döneme girildiğini aktaran Çalımbay, "Her maç çok zor. Kolay maç kazanılmıyor. Bundan sonra daha dikkatli olmaları gerekiyor, telafisi olmayan maçlar oynayacaklar. Kaybedilen her bir puan bile artık geriye atacak takımları. Galatasaray-Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş maçları zaten sonucu yüzde yüz etkileyecek. Şampiyonluk kadar alt taraf da çok karışık. Karma karışık bir lig gidiyor. Ne olacağı ligin sonuna kadar belli olmayabilir. Bana göre burada belirleyici takım Başakşehir olacak." değerlendirmesinde bulundu. Bu sezon ligin kalitesini düşük bulduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu sene lig çok enteresan geçiyor. Bu sezonu kalitesi en düşük sezon olarak görüyorum. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor, karma karışık bir şey oldu. Ne yukarısı belli ne aşağısı belli. Beşiktaş son 5 maç mükemmel gitti ve yukarıyı yakaladı sayılır." ifadelerini kullandı.

