Çalımbay: "Trabzonspor'a başarılı olmak için geldim"

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

Karadeniz ekibinin Türkiye'nin 'dört büyük' takımından biri olduğunu, Trabzon şehrinin futbolla yatıp kalktığını ve ifade etti.



Çalımbay, Trabzonspor'da görevi başladığında takımın durumunun iyi olmadığını, sorunların bulunduğunu aktararak, nasıl bir sorumluluğun altına girdiğini bildiğini dile getirdi.



Takımın başına sezon başında geçmiş olsaydı, şu anki durumun çok daha farklı olabileceğini anlatan Çalımbay, "Takımı sonradan aldığımız için bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Öyle kısa bir süreç var ki yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu. Takımı aldıktan iki gün sonra Evkur Yeni Malatyaspor maçını oynadık. O maçı şimdi oynasak kesinlikle kaybetmezdik. Ama iki gün önce takımı almıştık. Takımı bilmiyorsun, tanımıyorsun. İki günde gördüklerine göre bir kadro çıkarıyorsun. Maçı da şanssız şekilde kaybettik." diye konuştu.

"TRABZONSPOR'UN HEDEFİ BİTMEZ"

Çalımbay, Trabzonspor'un büyüklüğünün tartışılmaz olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un her zaman başarılı olması gerekiyor. Hedefi de hiçbir zaman bitmez. Bunun bilincindeyiz, farkındayız. Trabzonspor'a da başarılı olmak için geldim. Kendime de çok güveniyorum. Kontratımı da bir yıllık yaptım ki hem yönetim hem kendim ona göre bir karar verebilelim. Yolumuza devam etmemiz gerekiyorsa ederiz. Ama ben devam etmek isterim. Başarılı olacağıma inanıyorum. Hele hele sezon başı takımı aldıktan sonra kesinlikle başarılı oluruz. Çünkü arkasında büyük bir taraftar gücü var. Trabzonspor, muhteşem bir taraftara sahip. Hele bir de başarı geldiği zaman, orası gerçekten mükemmel bir yer haline gelir."

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ TAKIMDAN KOPMUŞLAR"

"Takımda eksik birçok şey var ancak şu anda oyuncu alma şansımız yok." diyen Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu:

"Elimizdeki oyuncuları daha iyi duruma getirmeye çalışıyoruz. Bazı mevkilere yığılma var. Bundan dolayı bazı arkadaşlarımız tamamen takımdan kopmuşlar. Kendi kapasitelerinin altındalar. Sakatlığından dolayı Volkan Şen'i antrenmanda göremiyoruz. Onu kazanmalıyız. Sosa, Castillo, Theo ve diğer oyunculardan da faydalanabilmek için performanslarını artırmalıyız."

"DEVRE ARASINI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Deneyimli teknik adam, hedeflerinin Trabzonspor'u her alanda başarılı bir takım haline getirmek olduğunun altını çizerek, bunun da teknik heyet, futbolcu, taraftar ve yönetimin katılımıyla gerçekleştirilebileceğini aktardı.

Rıza Çalımbay, takımın başına geçtikten sonraki gidişatın gayet iyi olduğunu vurgulayarak, "Sezon arasında aldığın bir takımı belli bir yere getirene kadar sıkıntılar yaşarsın. Biz şu anda onu yaşıyoruz. İlk yarıyı bitirene kadar ki süreci zararsız şekilde atlatarak, ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Devre arasını çok iyi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"ALINACAK BİRKAÇ OYUNCUYLA DAHA İYİ DURUMA GELECEĞİZ"

Devre arasında yapılacak transferler için çalışmalara başladıklarını anlatan Çalımbay, yardımcılarının maç kasetlerini izlediğini söyledi.

Çalımbay, transfer etmeyi düşündükleri futbolcuların bazılarını belirlediklerini ancak hangilerinin alınacağı kararının yönetime ait olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takıma yüzde yüz takviye yapacağız. Alınacak birkaç oyuncuyla daha iyi duruma geleceğiz. Transfer yapabilmek için de önce takımdan oyuncu göndermek gerekiyor. Ligde kimse 'Ben bu maçı kesin kazanırım.' diyemez. Öncelikle ligdeki altı maçı ve kupa maçlarını iyi bitirmemiz gerekiyor. Oynamayan oyuncular kendilerini bırakmışlar. Antalya'ya gelmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu. Hepsini bir arada tutup, onları kazanmamız gerekiyor ki hem kupa hem de ligde arkadaşlarımızı kullanalım."

"ABDÜLKADİR'İN GELECEĞİNİ ÇOK İYİ GÖRÜYORUM"

Rıza Çalımbay, genç oyuncuları Abdülkadir Ömür'ün çok değerli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ancak çok çok daha iyi olabilecek bir kapasiteye sahip. Her zaman kullandığımız, faydalandığımız bir arkadaşımız. Abdülkadir'in geleceğini çok iyi görüyorum. Tabii ki üstüne koya koya gitmesi gerekiyor."