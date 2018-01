Çalımbay: Trabzonspor layık olduğu yere gelecek

Deneyimli teknik adam, bordo-mavili kulübün dergisinin 148’inci sayısında yer alan yazısında, ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini söyledi. Göreve geldiği günden buyana oynadıkları tüm karşılaşmaların final havasında geçtiğini ifade eden Çalımbay, “Çünkü her bir puan bizim için çok kritik, alacağımız her galibiyet bizi bir anda yukarıya taşıyabilecek seviyedeydi. Şu ana kadar futbolcularımın çizdiği performans itibarıyla, bu bilinci sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Ben, teknik ekibim ve takımımdaki her futbolcu oynadığımız her maça final havasında baktık ve bu motivasyonun karşılığını almayı başardık. Ligde olduğu gibi Türkiye Kupası’nda da benzer bir motivasyon kaynağımız vardı. Biz kupayı almak istiyoruz. Dikkatli ilerlemeliyiz. Trabzonspor, tarihi boyunca iddianın; kendine güvenin ve inancın takımı olmuştur. Futbol kariyerim boyunca Trabzonspor’un en zor zamanlarında bile iddiasından bir şey kaybettiğini görmedim. Şimdi ben de bu büyük ve anlamlı inancın bir parçasıyım. Bundan dolayı müteşekkirim” diye konuştu.

"CAMİANIN BEKLENTİLERİNE KARŞILIK VERMEK İSTİYORUZ"

Ligin ikinci yarısında çok daha çekişmeli ve telafisi olmayan maçlar oynayacaklarına dikkat çeken Çalımbay, “Bu nedenle devre arası kampını çok önemsiyoruz. İyi bir hazırlık döneminin ardından ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak en büyük hedefimiz olacak. Bu yolculukta her zaman söylediğim gibi taraftarımız bizim olamazsa olmazımız olacak. Onların desteği bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır. Bizler bu sorumluluğun altından en iyi şekilde kalkmak istiyoruz. Camianın beklentilerine karşılık vermek, takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka ama mutlaka yükselecektir. Tüm Trabzonspor ailesine ve ülkemize başarılı, sağlıklı, huzur dolu bir yeni yıl diliyorum” ifadelerine yer verdi.