Çalımbay, "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız"

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Ligin ilk yarısını değerlendiren deneyimli teknik adam, göreve başladıklarında işlerinin zor olacağını bildiklerini kaydederek, Geldiğimiz yer sorumluluk isteyen futbol kenti, futbolu seven bir kent. Burada bir kriz vardı. Bunu yönetmemiz gerektiğini, zorlukları biliyorduk. Kadroyu yüzeysel olarak tanıyorduk ama çalışmak farklı bir şey. Onun için dikkat etmemiz gerekiyordu. Bir tane kesinlikle ne olursa olsun seri yapmamız gerekiyordu. Biz genelde zoru başardık diye konuştu.

"GELDİĞİMİZ YERDEN ÇOK MEMNUNUM"

Geldikleri günden itibaren en üzüldükleri maçın Evkur Yeni Malatyaspor maçı olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları söyledi:

Şansızlığım 2 gün antrenmanla maça çıktım. Orada Sosa’nın kırmızı kart görmesi, kendi kalemize gol atıp maçı kaybetmemiz üzücüydü. Karamsar bir hava vardı. Malatya maçından sonra camia daha da karamsar duruma düştü. Galatasaray maçını kazanarak bir ivme yakaladık. Bu süreye kadar çoğu şeyi gördük. Takımımız yavaş yavaş düzelmeye başladı. Zaman zaman çok iyi oynadık, iyi mücadele ederek maçları kazandık. Geldiğimiz yerden çok memnunum.

Göreve geldikten sonra Medipol Başakşehir ile aynı puanı elde ederek lider durumda bulunduklarını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

Gönül isterdi ki son maçı da çok iyi şekilde bitirelim. Karabük maçının zor olacağını biliyorduk. Yine de istediğimiz gibi olmadı ama mağlubiyetten beraberliği yakaladık. Yine de Sosa’nın vurduğu gol olsa sonuç farklı bitecekti. Biz geldikten sonra maçları kazanırken bile hatalarımızı yazıyorduk. Şu anda hatalarımız birikti. O hatalarımızı devre arasında tek tek görüşeceğiz. Kısa dönem olsa da konuşarak tahminime göre 17 antrenman yapacağız. Bunları düzeltmeye çalışacağız. Bizim için lig ikinci yarı başlayacak. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Aldığımız karalar var, ikinci yarı uygulayacağız. Bazı şeyleri idare ettik, bundan sonra idare etme şansımız olmayacak. Çünkü telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İkinci yarı Trabzonspor için bambaşka başlaması gerekiyor ve öyle de başlayacak.

KAMPA KADAR TRANSFERİ HALLETMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Transferde kulübün menfaatlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Çalımbay, şunları söyledi;

Oyuncuya ihtiyacımız var bu bir gerçek ama kulübümüzün maddi açıdan sıkıntısı varsa kesinlikle yapmayacağız. Yapabilirsek en az 3 oyuncu alırız. Onu da dikkatli yapacağız. Geldiğimizden beri maç izliyoruz. Başkanımızla oturup konuşacağız. Cuma günü yüz yüze toplantı yapacağız. Buna göre transfer politikamızı çizeceğiz. Mevcut oyuncular içerisinde alacaklı varsa yine transfer düşünmüyorum. Mevcut oyuncular içerisinde de çok rahatsız olan isimler var. Onlarla da konuşacağız. Oynayabilecekleri yere gidebilirler. Her şeyden önce en önemli şey kulübümüzün menfaati. Kesinlikle 1-2 transfere ihtiyacımız var. Masla ilgili de net bir şey yok. Masın gitmesini istemiyorduk ama onun da kendine göre düşünceleri var. Giderse yerine mutlaka yerine birini alacağız. Mastan memnunum. Oynasa da oynamasa da problemi olmadı. Elinden geleni veriyor. Trabzonsporun öyle oyunculara ihtiyacı var. 1 hafta içerisinde durum netleşir. Ayın 4üne kadar kampa kadar yüzde 99 her şeyi halletmeye çalışacağız. Belki her şey çözülürse kampın içerisinde 1-2 oyuncu almaya çalışırız.

İKİNCİ YARI HER ŞEYİ GÖZE ALACAĞIM

İkinci yarı her şeyi göze alacağını ifade eden Çalımbay, "Yalandan ısınanı, oyuna girerken surat yapanı, oynamadığında farklı düşüneni, gereksiz antrenmana çıkmayanı takımda istemiyorum. İkinci yarıda her şeyi göze alıyorum. İkinci yarı işimiz ilk yarıdan daha zor. Kararlı olmamız gerekiyor. Hiçbir arkadaşımızla yolumuzu ayırmak istemiyoruz ama maalesef bazı oyuncular ayrılmak için ellerinden geleni yapıyor. Biz de bu nedenle bir uygulama yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

KANATLARI ZENGİNLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Çalımbay, kanatları zenginleştirmeleri gerektiğini belirterek, şunları söyledi;

Masın durumuna göre sol beke kesin bir oyuncu alacağız. Alacağımız oyuncuların elimizdekilerden daha iyi olması gerekiyor. Mevcut kadrodaki oyuncularla aynı ayarda transfer yapmamız mümkün değil. Biz Rodallega ya da NDoye oynamadığında, Burak tek forvet olarak oynadığında sadece net golcümüz Burak var. Bir de atarsa Yusuf atar. Bizim sıkıntımız zaten gol. Burakın dışında gol atan yok. Kanatlarımız da gol atan yok. Burayı zenginleştirmemiz gerekiyor. Kaleye gitmemiz, Buraka yardımcı olmamız gerekiyor. Her şeyimizi Buraka dayamışız. Burak şuana kadar çok iyi bir grafik çizdi. Buraka Atiker Konyaspor maçında izin verdik. 1.5 senedir dinlenmeden oynuyor. Ağrıları da olabilir, her şeyi de olabilir. Hep ona yüklenmişiz. Buraka top taşımamız lazım. Oradaki arkadaşlarımızın atak yapan, gole giden oyuncularla orayı donatmamız gerekiyor.

HERKES ALDIĞI PARANIN HAKKINI VERECEK

Gelişmesi gereken yerlerden birinin saha dışı olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bizim ilk yarıda istediğimiz şeyleri alamadığımız arkadaşlarımız var. Onların kapasitelerini üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bazı şeyleri düzelttiğimiz zaman nasıl faydalı olursa çoğu şeyi aşmış olacağız. Saha dışındaki olayları iyi duruma getirirsek düzelteceğiz. Saha dışı saha içini etkiliyor. Oyuncunun yalandan ısınması, oyuna girmesi, yedek kaldığında antrenmana çıkmaması en büyük sorunlar. Devre arasında da konuşacağız. Böyle devam etmeyecekse çok güzel devre arası boşluğu var, herkes gidebilir. Ben burada oynayamıyorum diyorsanız, gidebilirsiniz, kalanda görevini yapmalı.Kimse bedava oynamıyor burada. Herkes Trabzonspor’dan bir şeyler kazanıyor.Kapris çekecek durumda değiliz. Çıkıp aldığınız paranın hakkını vereceksiniz. Kimsenin Trabzonspor’da parası kalmaz. Kalırsa da eninde sonunda alır. Sözleşmelerine yazıyorsa 11de oynayacağım diye ayrı. Öyle bir şey kimsede olmadığına göre herkes işine saygı duyacak aldığının karşılığını verecek. diye konuştu.

İKİNCİ YARI SOSANIN ÇIKIŞI OLABİLİR

Çalımbay, sezon başında Milan’dan kadroya dahil edilen Jose Sosa’nın sözleşmesi süren bir oyuncu olduğunu belirterek, şöyle dedi:

Biz de ondan yararlanabileceğimiz kadar yararlanacağız. Profesyonel bir oyuncu, iyi çalışıyor. Deneyimli kariyerini söyleme gerek yok. Sosanın tek sıkıntısı buraya gelirken hazır olmaması. Eğer sezon başı burada olsaydım, benim elimde olsaydı onu oynatmazdım. 10-15 gün ayrı çalıştırır hazır oldu mu oynatırım. Şu an iyi çalışıyor. Negatif bakmıyor, bütün gayesi oynamak. Kardemir Karabükspor maçında yürüyerek değil, koşarak oyuna girdi. İstek ve arzusunu çok beğeniyorum. İkinci yarı onun çıkışı olabilir. Kendine bağlı bir şey. Atiker Konya maçında onu oynatacağız. Buraya gelmişse de çok faydalı olması gerekiyor.

YUSUF VE ABDÜLKADİR İÇİN ÇOK İYİ TEKLİF GELİRSE FARKLI DAVRANMAK GEREKİYOR

Genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömürün gelecekleriyle ilgili de konuşan Çalımbay, bu konuda şunları kaydetti:

Dün hem Yusuf hem de Abdülkadir ile görüştüm. Kendimden örnek verdim. Çünkü ben de 17 yaşında Beşiktaşta oynadım. Oynadıkları yer mükemmel bir yer. Altyapıdan çıkıp kendi memleketinin takımında oynaması çok güzel bir şey. Yusuf, Abdülkadir şu kadar paraya buraya gidiyor yazılınca arkadaşlara faydandan çok zarar veriliyor. Ben onlara bunu anlattım. İkisi de çok karakterli ve Trabzonu çok seviyorlar. Ne para pul ne de farklı bir şey peşindeler. Sadece Trabzon forması giymek istiyorlar ve burada başarılı olmak istiyorlar. Allah korusun Trabzonda her şey olabilir. Kötü gidişte olabilir, herkes gidebilir ama Yusuf ve Abdülkadir Trabzonlu. En çok şeyi onlar yaşar. Başarıyı yakaladığında en çok onlar sevinir. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bir maç oynuyor şişiriyorlar, sonra kötü oynayınca farklı şeyler yazılıyor. Anlatarak, çalışarak onları daha iyi duruma getireceğiz. Şuanda iyiler. Hem Trabzonspora hem de milli takıma çok büyük faydaları olacak. İnşallah Avrupaya da gider çok başarılı olurlar. Önemli olan burada kulüp. Yusuf ve Abdülkadir de çok önemli. Geleceğiyle ilgili de güzel karar almalıyız. Hem Yusuf hem de Abdülkadire çok iyi bir teklif gelirse, hem kulüp hem de oyuncuların menfaatine olduğunda farklı davranmak gerekiyor. Yusufun çok iyi yerlerde oynayacağına inanıyorum. Şuan tam uçta çıkış yapmak üzere. Yönetimimizin de bu konularda güzel karar vereceğine inanıyorum. Trabzonun Yusufa Abdülkadire çok ihtiyacı var. Bu arkadaşlarımız altyapıdakilere biz çıktık siz de çıkabilirsiniz mesajını veriyor. Altyapıya daha çok önem vermemiz gerekiyor. Sahiplendiğimizde önümüzde çok güzel örnek var. Altyapıdaki arkadaşlar için de Yusuf ve Abdülkadir örneği çok güzel bir şey.

TRANSFERDE YAZILAN ÇOK AMA ORTADA BİR ŞEY YOK

Masın yerine transfer yapılacak mı şeklindeki soruya da yanıt veren deneyimli teknik adam, şuan ortada bir şeyin olmadığını belirterek,Masın gitme olayı çıktıktan sonra Sakıb olsun, Aziz Beich olsun, Emre, Pinto olsun bir sürü isim yazıldı. Bir kere Sakıbın Antalyaspor ile mukavelesi var. Masın durumu garanti değil. Şuanda ortada bir şey yok. Mas gitmeden oyuncu alma şansımız yok. O gittikten sonra konuşulur. Mukavelesi olan bir oyuncuyu bizim ayartmamız çok yanlış. Mas olayı netleşince ona göre kulübümüz görüşür. Mas burada. O buradayken başkasıyla konuşmak yanlış. Devre arası zaman kısa, ama devre arası bence uzun da. Yerli oyuncu olduğu için 2-3 günde bitirilebilecek bir şey. Yazılan çok ama ortada bir şey yok. Önce Masın bir karara bağlanması gerekiyor" dedi.

’BAZI ARKADAŞLARIMIZ ATİKER KONYASPOR MAÇINDA OLMAYACAK’

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçta bir çok oyuncunun kadroda yer almayacağını ifade eden Çalımbay, İki tane kupa maçı oynadık. Hem Çorum Belediyespor, hem de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını çok iyi şekilde bitirdik. Ama şimdi oynayacağımız Atiker Konyaspor daha kuvvetli ve bana göre ligin en disiplinli takımlarından biri. Kolay maç oynamayacağız. Zor olacak, bunun farkındayız. Bu iki maç önemli. İlk maçımızı çok iyi bitirmek istiyoruz. Eksik gidiyoruz. Neredeyse çoğu oyuncumuz olmayacak. Yorgun, hasta olan arkadaşlarımızdan yararlanamayabiliriz. Ne olursa olsun amacımız iyi bir şekilde buraya dönmek. Hem lig hem de kupada gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımıza da söyledik. Camiamız için lig maçı kadar çok önemli. Beni en çok korkutan ligin son maçları. Tatile gidilirken, oynanacak son maçlar. Bu bütün oyuncular için geçerli. Herkes bavulunu toplamış, bir an önce maç gitsin gidelim düşüncesindedir. Onun için çok iyi konsantre olmamız ve oyun disiplinimizin iyi olması gerekiyor. Bunları ayarlayacak olan biziz. Hepsini de yapacağız. Kafası orada olmayan arkadaşlara böyle önemli maçta şans vermemiz çok zor. Kolay bir maç oynamayacağız. 4 maç oynadığında final oynayacaksın. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hasta olan NDoye da dahil bazı arkadaşlarımız kadroda olmayacak diyerek açıklamalarını noktaladı.