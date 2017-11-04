Çalımbay: "Tek düşündüğümüz..."

Süper Lig'de en iyi çıkış yapan takımlardan biriyle karşılaştıklarını dile getiren Çalımbay, "Bizim buradaki bütün amacımız galibiyetti. Buraya galibiyet için geldik ama maalesef ofansif açıdan istediğimiz verimliliği göremedik. Defansif anlamda herkes iyi mücadele etti. Sevinecek bir şey değil ama iyi bir şey. İlk defa Trabzonspor ligde gol yemeden bir maçı bitirdi. Bu da bizim açımızdan iyi bir şey." diye konuştu.

Sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen hücum oyuncularını bu maçta aradıklarını aktaran Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle iyi oynayan defansın forvetlerinin de iyi oynaması gerekiyordu. Hücumda çoğalmamız gerekiyordu ama istediğimiz şeyleri yapamadık. Bunda

sakatlanıp oyundan çıkan arkadaşlarımızın da etkisi fazlaydı. Çünkü oyuncu değiştirme şansımız da kalmadı. Zaten hücum açısından eksiklerimiz çoktu ama kendi açımızdan görmemiz gereken şeyleri bu müsabakada gördük. İnşallah kalan 6 maçımızı iyi şekilde bitirip, devre arasını da iyi bir şekilde değerlendirerek daha iyi bir takım olacağız. Hem hücumda hem defansta iyi şeyler yapan, üreten bir takım olacağız. Şu anda tek düşündüğümüz kalan maçlarımızı iyi bir şekilde bitirmek."