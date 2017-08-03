Çalımbay son noktayı koydu... Melo'ya ihtiyacımız yok!

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bolu ve Avsturya kampının çok iyi geçtiğine değinen Çalımbay, hazırlık maçlarında tüm futbolcularına şans tanıdığını anlattı. Yeni transferlerin takıma uyum sağladığını dile getiren Çalımbay, Menez'in sakatlığının ciddi olmadığını belirtti. Menez'in ihmal edilmiş bir sakatlığı olduğunu aktaran Çalımbay, transferi öncesi doktorunun küçük cerrahi işlemle tedavi edebileceğini söyledi. 20 dakikalık bir operasyon geçiren Menez'in 9 Ağustos'ta takımla antrenmana çıkabileceğini kaydeden Çalımbay, Deniz Kadah'ın ise 5- 6 hafta sahalardan uzak kalabileceğini belirtti.

"LİGİ İYİ BİR YERDE BİTİRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Transferlerden memnun olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, Kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile görüştüğünü, 3 transfer daha yapmayı planladıklarından bahsetti. Orta saha ve defansa takviye düşündüklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Geçen sene mükemmel bir başarı gösterdik. Çok iyi istikrar yakaladık. Tek amacımız geçen seneki istikrarı devam ettirmek. Bu sene kolay değil. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş iyi transfer yaptı. Herkes kuvvetlendi. Lig kolay geçmeyecek, zor olacak ama kendimize güveniyoruz. Ligi iyi bir yerde bitirmek için mücadele edeceğiz."

Takımdaki birlik beraberliğin geçen seneki gibi olması gerektiğine de vurgu yapan Rıza Çalımbay, yönetim, taraftar ve futbolcuların bütünlük içinde olmaması durumunda Antalyaspor'un eskiden olduğu gibi sıkıntılı duruma düşebileceği uyarısında bulundu.

"KORKUMUZ YOK, BEŞİKTAŞ TANIDIĞIM TAKIM"

Ligdeki şampiyonluğu hedefleyen takımların Antalyaspor'un transfer harcamalarının 3 katı kadar yatırım yaptığına değinen Rıza Çalımbay, ligi ilk 10 içerisinde en iyi yerde bitirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Beşiktaş maçı öncesi transferi tamamlamayı istediğini dile getiren Çalımbay, "Lige şampiyon takımla başlayacağız. Bu bizi korkutmuyor. Takımıma güveniyorum. Deniz ve Menez'in sakatlığı olması bizim için dezavantaj. Beşiktaş ile ligin ilk maçını oynamak İstanbul'da kolay değil. Çok zor bir maç. Beşiktaş gücüne güç katıyor. Son aldığı iki oyuncu çok iyi. Oturmuş bir takımı var, şampiyon olmuş. Kolay değil, zor bir maç. Bizim korkumuz yok, bütün amacımız oradan puan ve puanlarla dönmek. Ligin ilk maçları zor olur ama Beşiktaş tanıdığım bir takım" diye konuştu.

"MELO'YA İHTİYACIMIZ YOK"

Antalyaspor'un Melo'yu transfer edeceği iddiaları hakkında da açıklama yapan Rıza Çalımbay, "Bir sürü isim çıkıyor ama doğru değil. Ben ilk defa duydum Melo'yu. Melo'ya ihtiyacımız yok. O bölgede oyuncumuz var" dedi.

"ETO'O'YU FENERBAHÇE İSTİYORDU, OLMADI"

Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına da değinen Rıza Çalımbay, "Eto'o'nun Fenerbahçe olayı vardı ama kapandı. Şu anda bitti. Fenerbahçe istiyordu ama olmadı" dedi. Alanyaspor ile cumartesi günü hazırlık maçı oynayacaklarını anlatan Çalımbay, havaya girmeden herkesin ayağını yere basması gerektiğini söyledi. Takımda defansta çabuk oyuncuya ihtiyaç duyduklarını belirten Çalımbay, Maicon'un da bu sene ligde çok iyi performans sergileyeceğini dile getirdi.

"BİR SÜRÜ YERLİ ARKADAŞ VAR"

Gazetecilerin milli takım teknik direktörlüğüne Lucescu'nun getirilmesi hakkındaki sorusuna ise Rıza Çalımbay, bunu basın mensuplarının değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Milli takımın çok kritik 2 maç oynayacağını ve kim çağrılırsa, görev verilirse koşa koşa gitmesi gerektiği anlatan Rıza Çalımbay, milli takım antrenörü hakkında değerlendirme yapmasının yanlış olacağını belirtti.

A milli takımda teknik direktörlük görevinin kime verileceğinin yönetimin bileceği konu olduğundan bahseden Çalımbay, şöyle dedi:

"Milli takımda bizim için görev olursa hepimiz koşa koşa gideriz. Şimdiye kadar milli takımın başarılarına baktığınız zaman hepsinde yerli antrenör var. Bir sürü yerli arkadaş var. Hepimiz varız. Tabi ki, gelen Lucescu'ya da herkesin saygısı sonsuz, ben de severim kendisini. Yönetimin bileceği iş, bir şey diyemeyiz."



"MİLLİ GÖREV VERİLİRSE AYRILIRIM MADDESİ"

Çalımbay gazetecilerin sorusu üzerine, Antalyaspor'la sözleşmesinde, milli takım teknik direktörlüğü görevi verilirse takımdan ayrılabileceği maddesinin yer aldığını da sözlerine ekledi.