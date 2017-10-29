Çalımbay dediğini yaptı! Mesajı günler önce verdi...

Teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, ligdeki ilk sınavını Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı vermiş ve sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.

Rıza Çalımbay, Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı gün Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında mesaj vermişti.

Çalımbay, “Galatasaray ligin en formda ekiplerinden biri. Sezon başında Antalya'da Galatasaray ile oynadık. Galatasaray'ın tek puan kaybettiği maç oldu.Her takımı yenecek güçte bir takımız. Önemli olan birlik beraberliği çok iyi şekilde sağlamamız. Geçmişi unutup geleceğe bakmamız gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Antalyaspor ile Galatasaray’dan 1 puan koparan Çalımbay, Trabzonspor’un başında şu ana kadar sahaya çıktığı en ciddi sınavını başarıyla tamamladı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. (ajansspor)