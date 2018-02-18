Çalımbay: Gol atamazsak bu sıkıntılar yaşanacak
Spor Toto Süper Lig’in 22nci haftasında sahasında Medipol Başakiehire 1-0 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, Golü atamazsak maalesef bu sıkıntılar yaşanacak dedi.
Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Göreve başladığım günden beri ilk defa kendi sahamızda maç kaybediyoruz, üzgünüz. Antrenör ve futbolculuk hayatında mağlup olunur ama kendi sahamızda mağlubiyet hiç istemediğim şeylerden bir tanesi. Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik.
Adebayorun fizik üstünlüğü gayet iyi. Visca da çok orta yapıyor. Bu da bizim en çok konuştuğumuz şey ama söylediğimiz şeylerden gol yedik. Bunu telafi edecek pozisyonları yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Bu şimdinin sorunu değil. Devre arasından bere gol sıkıntısı yaşıyoruz. Burak atarsa atıyor, diğer arkadaşların da bu işin içinde olması gerekiyor. Biz gelmeden gol yeme sıkıntısı vardı. Onları bir nebze giderdik. Şimdi maalesef gol atma sıkıntısı yaşıyoruz.
Gençlerbirliği maçında penaltı atamıyoruz. Bu maçın başında kaçırdıklarımızdan birini atabilsek oyun farklı olacak. Göztepe maçında 9-10 pozisyon var maalesef onları da değerlendiremedik. Golü atamazsak maalesef bu sıkıntılar yaşanacak. Biz yine de elimizden geleni sezon bitimine kadar göstereceğiz ve Trabzonsporun ligi en iyi yerde bitirmesi için her şeyi yapacağız.
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