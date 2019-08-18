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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.08.2019 - 01:08, Son Güncelleme:

Çalımbay: "Emre'nin Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim"

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Çalımbay: "Emre'nin Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yendikleri maçta haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçının her zaman çok önemli olduğunu vurguladı. 

"Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." diyen Çalımbay, maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini koruyarak 3 puana ulaştıklarını belirtti. 

Goller ve skorun çok iyi olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Oynadığımız oyun çok iyi ve ilerisi için umut verdi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Sadece bir galibiyet aldık. Önemli olan ligin sonunu çok iyi yerde bitirmemiz. Onun için de tek yapacağımız şey, bu oyunumuzu üstüne koyarak devam ettirmek." şeklinde konuştu. 

Sezon başı 8-9 kişiyle kampa başladıklarını, mükemmel hava yakaladıklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti: 
"Mükemmel bir takım havası vardı. Bugün de aynı şeyi yaptık. Çok güzel bir galibiyet. Karşımızdaki rakip Türkiye'nin en iyi takımlarından. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Rize deplasmanından da çok iyi bir neticeyle dönersek, bu galibiyetin anlamı daha büyük olacak. Belki transfer sezonu bitmeden 1-2 oyuncu alma şansımız olursa ve milli maç arasını iyi değerlendirirsek, inşallah ligi istediğimiz yerde bitiririz." 



Samassa'nın durumu 

Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Boyd ile çarpışarak baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan kalecileri Mamadou Samassa'nın durumunun sorulması üzerine Çalımbay, "Bir gün müşahade altında kalacak Korkulacak bir durum yok gibi. Çok üzüldük, kafamız oradaydı. İnşallah hastaneden çıkar ve antrenmanlara başlar." ifadelerini kullandı. 

"Emre'nin Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim" 

Emre Kılınç'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki haberler hatırlatılan Çalımbay, şunları söyledi: 

"Emre profesyonel bir oyuncu. Bugün de transfer teklifini hak eden bir futbolcu olduğunu gösterdi. Bunlar konuşulabilir. Ben de Beşiktaş'ta yıllarca oynadım. Emre'nin Beşiktaş'ta oynamasını çok isterim. İki tarafın da rızasıyla bitmesi gerekiyor. Belki önümüzdeki hafta bir anlaşma olur ve Emre gidebilir. Ama Emre'nin gitmesine karşıyım çünkü ihtiyacımız var. Adam almaya çalışırken bir adam daha gönderirsek, bizim için zor olur. Kulübün ve Emre'nin menfaatine olan bir şeyse, o zaman biz elimizden gelen her türlü yardımda bulunuruz." 

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