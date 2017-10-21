« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Fırtına tersten esiyor! 5 maçlık hüsran...

Fırtına tersten esiyor! 5 maçlık hüsran...

Süper Lig'de 6-1'lik Akhisarspor yenilgisinin ardından depram yaşayan Trabzonspor, bir darbe de Yeni Malatyaspor deplasmanında aldı. Jose Sosas'nın 31. dakikada çift sarıdan ihraç edildiği karşılaşmada sarı-kırmızılı takım 1-0 galip geldi. Bodro-mavililer Okay Yokuşlu'nun 45+3'te kendi kalesine gönderdiği golle geriye düştü. Maçın geri kalanını 10 kişi oynayan Trabzonspor, zaman zaman etkili bir oyun ortaya koysa da sonuca gidemedi. 90+3'te Yusuf Yazıcı da direkt kırmızı kart gördü. Karadeniz temsilcisi 5 maçtır kazanamıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay ilk maçında yenilgi gördü. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çorumspor mücadelesinin ardından evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

STAT: Yeni Malatya stadı

HAKEMLER: Halil Umut Meler , Kerem Ersoy , İlker Takpak

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Yalçın , Perreira (Dk.73 Turgut ), Murat Yıldırım , Khalid , Barazite (Dk.66 Diallo ), Sadık , Adem (Dk.85 Dening) Cissokho , Chebake , Rahman

TRABZONSPOR: Onur - Sgros , Okay , Sosa , Olcay (Dk.69 Volkan ), Uğur Burak (Dk.78 Rodallega ), Onazı (Dk.59 Abdülkadir ), Mustafa , Perreira , Yusuf

GOLLER: Dk.45 Okay Yokuşlu (K.K.) (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Khalid, Rahman, Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor) Sosa, Uğur, Mustafa, Mas (Trabzonspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.31 Sosa (ikinci sarı) Dk.93 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Evkur Yeni Malatyaspor'un bu sezon gol yemediği tek takım Trabzonspor maçı olurken, Trabzonspor'un da bu sezon gol atamadığı tek takım Evkur Yeni Malatyaspor oldu.

Fırtına tersten esiyor 5 maçlık hüsran...

MAÇTAN DAKİKALAR

15’inci dakikada sağ kanattan Pereira'dan aldığı pası kontrol eden Rahman ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta çıktı.

31’inci dakikada hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Pereira'ya yaptığı faul sonrasında Jose Sosa Hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarı kartla kırmızı kartı gördü. Oyundan ihraç edildi.

45’inci dakikada Chebake'in sol kanada gönderdiği uzun topu kontrol eden Adem Büyük rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Onun ortasında ön direğe doğru hamle yapan Okay Yokuşlu'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-0

47’inci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına tekrar döndü.

93’üncü dakikada Orta alandan gelişen hızlı atakta kaleci Onur Kıvrak'la karşı karşıya kalan Turgut Doğan Şahin'i arkadan düşürerek yere düşüren Yusuf Yazıcı direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
Karşılaşma 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

süperlig
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL