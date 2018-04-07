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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Çalımbay: "Çok güzel oyun, çok iyi goller, iyi bir galibiyet oldu"
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Futbol
A.A
07.04.2018 - 19:36, Son Güncelleme:

Çalımbay: "Çok güzel oyun, çok iyi goller, iyi bir galibiyet oldu"

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Çalımbay: "Çok güzel oyun, çok iyi goller, iyi bir galibiyet oldu"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, rakipleri karşısında iyi futbol ve güzel gollerle galip geldiklerini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü maçın kendileri için çok önemli olduğu belirterek, "Kayserispor bize en yakın rakipti. Yenmemiz, mutlaka çok iyi bitirmemiz gerekiyordu." dedi.
Bütün hafta boyunca çalışmalarının sadece galibiyet üzerine olduğunu ifade eden deneyimli teknik direktör, şunları kaydetti.
"İlk yarı tempomuz iyi değildi. Top bizdeydi ama istediğimiz gibi değil, yavaş bir tempoydu. Gole bile yavaş gidiyorduk. İkinci yarı uyarı, taktik değişiklikleriyle ileri daha iyi gidecek şekilde oynadık. Hak ettiğimiz galibiyet aldık. Çok güzel oyun, çok iyi goller, iyi bir galibiyet oldu. Kalan 6 maç var. Bunları iyi şekilde bitirmek istiyorsak hepsini kazanmak durumundayız. Bunun da farkındayız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

- Sumudica: "Futbolcularımın burada olması gerekiyor"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise Türk futboluna saygı duyduğu ve Türkiye'yi çok sevdiğinden dolayı toplantıya çıktığını anlatarak, "Futbolcularımın burada olması gerekiyordu benim değil. Bir hafta içinde 9 gol yemek gerçekten bizim için utanç kaynağı." diye konuştu.
"Sadece buradan bir şey sormak istiyorum. Ligin ilk devresinde 30 puan toplarken burada aynı hoca yok muydu, farklı birimiydi?" diyen Rumen teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yüzden neler olduğunu anlayamıyorum. Maçın ilk yarısında iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü yedikten sonra takım düşüşe geçti. Bu şekilde devam edemeyiz. 4-2-3-1 ile oynadık, ligin ilk yarısındaki oynadığımız sisteme döndük. 3 stoperle çıksaydım herkes beni eleştirecekti. 4'lü oynadık, Fenerbahçe maçı gibi neredeyse aynı maç oldu. 15 dakikada 3 gol yemek gerçekten bir takıma yakışmayan şeyler. Maçın ikinci yarısında hazırlık maçı gibi antrenmanda gibi hissetti oyuncularım, ben ne yapabilirim. Maçın ilk yarısını ben hazırladım da ikinci yarısını başka hoca mı hazırladı? İsim vermek istemiyorum. Hiçbir zaman futbolcuma kötü konuşmadım. Her zaman buraya çıkıp 30 puanı bu futbolcularla topladığımı söyledim. Hep kendimi ikinci planda tuttum. Şimdi ise onların konuşma vakti. Bir teknik direktörden daha fazla konuşmaları gerekiyor."

- Okay Yokuşlu cezalı

Trabzonspor'da sarı kart gören Okay Yokuşlu, cezalı duruma düştü.
Bordo-mavili futbolcu, gelecek hafta Osmanlıspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak. Kayserispor'da da Ryan Mendes, gördüğü sarı kart nedeniyle haftaya görev yapamayacak.

- Tribünde gerginlik

Bu arada maçın bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde arbede yaşandı.
Taraftarlar arasında çıkan gerginlik, kavgaya dönüştü. Güvenlik güçlerinin de müdahale ettiği olay sonrası 4 taraftar göz altına alındı. 

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