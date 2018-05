Çalımbay: Bursaspor karşılaşması final maçı"

Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında pazar günü Bursaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Kasımpaşa karşılaşmasında bireysel hatalar yaptıklarını ve girdikleri pozisyonları da değerlendiremeyerek beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade eden Çalımbay, "Bizim kabullenmediğimiz hakem arkadaşımızın yaptığı hata. Normalinde Ümit hoca benim çok beğendim, başarılı olacağına inandığım bir hakem. Yediğimiz 3’üncü golde pozisyonu atlamamaları gerekiyordu, direkt kırmızı kart göstermeliydi. Kimse gündeme getirmedi. Herkes neticeye, skora baktı. Trabzon’a yapılan o şeyi görmedi, görmemezlikten geldi. O kadar pozisyon verir, golleri de kaçırırsan mağlubiyet kaçınılmaz olur" diye konuştu.



"BURSASPOR KARŞILAŞMASI FİNAL MAÇI"



Bursaspor ile hafta sonunda oynayacakları karşılaşmayı final maçı olarak gördüklerini kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:



"Bu maçı aldığımız zaman büyük avantaj yakalıyoruz. Bursaspor maçına bakmamız gerekiyor. Kasımpaşa maçında üzüldüğüm konu Hubocan ve Okay’ın gereksiz kart görmeleri. Her şey olabilir. Bir sürü maçlar kaybediliyor ama ne olursa olsun böyle kırmızı kart görmeye hakları yok. Kendilerine de söyledim. Bursaspor maçına gideceğiz, 9 eksik var. Kimse burada ne yaşanıyor, ne sıkıntılar var gündeme getirmiyor. Şu anda bizim yaşadığımız sıkıntı çok büyük. Burak ile Rodallega da yok. Kadromuza genç arkadaşlar aldık. Onlarla kadromuzu 20 kişi yapıp Bursa’ya gideceğiz. Yaşadığımız sıkıntı kadro açısından çok büyük ama önümüzde bizi bekleyen büyük maç var."



"GELDİĞİMDEN BU YANA BİR KERE HUZUR İÇERİSİNDE ÇALIŞAMADIM"



Trabzonspor’da göreve başladıklarından bu yana sorunların devam ettiğini anlatan Çalımbay, şunları söyledi:



"Esas sorun mevcut oyuncuların kafasının karışık olması, çoğunun kulüp araması, bazı arkadaşların kulübü FIFA’ya vermesi. O arkadaşlarla maç oynayıp onlarla faydalanmaya çalışıyoruz. Benim dediğim şey, önümüzdeki yılda her şey yapılabilir, öze dönülebilir, bir sürü şey olabilir ama önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Biz maalesef o havayı yakalayamadık. 2 maç kaldı. Özellikle Bursa maçına takımı motive etmemiz gerekiyor. Futbolcularımız son 2-3 haftadır koptular. Hepsinin kafaları başka yerde. Sosyal medya, gazetelerde çıkan haberler, yaşanan sıkıntılar takımı kötü şekilde etkiliyor. Buraya geldiğimden beri bir kere huzur içinde çalışma imkanım olmadı. Sürekli problemlerle uğraşıyoruz."



"TAKIMA SAHİP ÇIKILMASI LAZIM"



Çalımbay, herkesin takıma sahip çıkmasını isteyerek, şunları kaydetti:



"Avrupa kupalarına gideceğiz, maçlarımız şöyle diyen birini görmedim. Tek yapılacak şey takıma sahip çıkılması. Bir maçımız daha var, sonra serbest. Herkes demecini verebilir, planlarını yapabilir, futbolcu alabilir, gönderebilir her şey serbest. Tek ricam kalan 2 maça takımı iyi motive etmemiz gerekiyor. Bu tek başına Rıza Çalımbay’ın yapacağı şey değil. Takıma sahip çıkılması lazım. Bir sürü sorun var, ama 2 maç varken bunları konuşmak istemiyorum."



"TRABZONSPOR İYİ AYAKTA KALMIŞ"



Trabzonspor’da iki maç sonra mukavelesinin bittiğini ifade eden Çalımbay, geldiğinden beri en çok uğraştığı şeyin sorunlar olduğunu belirterek, "Mukavelemin sonuna kadar buradayım, sonra bittiği için yokum. Yönetim de rahat, önü açık, bizim de önümüz açık, her şeyi yapabilirim. Benimle ilgili konuşmaya gerek yok. Şu takıma 2 maç elbirliği ile sahip çıkıp, önümüzdeki yılı bırakıp Bursa ve Karabük maçlarına bakalım. Trabzon’a geldiğimden beri en çok uğraştığım şey sorunlar. Buraya geldiğimizde sorun vardı, hala da devam ediyor. Bana göre bu kadar sorunun içerisinde Trabzonspor iyi ayakta kalmış. Benden önce çalışan arkadaşlarınıza baktığınızda benim dışımda transfer yapmayan arkadaş yok. Bir tek Novak’ı aldık, o da Mas ile takas gibi bir şey oldu. İki oyuncu gönderdik. Tek dediğimiz oyuncu arkadaşların maddi açıdan sorunların halledilmesiydi, o da maalesef olmadı" şeklinde konuştu.



"RIZA ÇALIMBAY’A ÜZÜLÜYORUM"



Rıza Çalımbay, kendisinin eleştirilmesine ilişkin olarak, "Ben Rıza Çalımbay’a üzülüyorum. Penaltı kaçırılıyor, Gençlerbirliği maçında ’Sosa niye atmadı’ dediler. Uğur penaltıcı. Sonra Sosa attı, kaçırdı bu sefer yine Rıza hoca deniliyor. Kasımpaşa maçında atacağımız bir sürü pozisyon var, kaçıyor. Yenilmemesi gereken goller var, yiyoruz. İstediğin kadar anlat, stoper santrfora yakın olacak diye. Biz burada ekip olarak her şeyimizi verdik. Biz bir tane dahi oyuncu aldırmadan devam ettik" ifadelerini kullandı.



"GENÇLERİ OYNATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Çalımbay, takımdaki eksikler nedeniyle altyapıdan A takıma alınan genç oyuncuların Bursaspor maçında oynayıp oynayamayacağı şeklindeki soru üzerine ise, "Altyapıdan arkadaşları yalandan A takıma almadık. Onları net bir şekilde görmek istiyorum. Tabi belli olmaz, bu maçta da sakatlık olursa ihtiyacımız olacak, oynatmaya çalışacağız. Ama Bursaspor maçı final maçı. Böyle maçları bu arkadaşlarımızın üzerine yığmak yanlış olur. Altyapıdan gelen arkadaşlara çok büyük özveride bulunuyoruz. Örneğin bizden önce ve sonra Abdülkadir’in kaç maç oynadığına bakın. Şu an söylemek için belki erken ama ben Abdülkadir ve Yusuf’un çok çok daha başarılı olacaklarına inanıyorum ama daha çok oynamaları ve şans bulmaları gerekiyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.